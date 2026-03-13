Haval H6 giảm giá còn 685 triệu đồng, SUV hạng C rẻ ngang xe hạng B

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá, mẫu SUV cỡ C Haval H6 HEV đang được một số đại lý tại Việt Nam chào bán với mức giá thực tế chỉ khoảng 685 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thấp kỷ lục của mẫu xe hybrid này kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo ghi nhận tại đại lý, mức giá trên áp dụng cho các xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023) còn tồn kho. So với giá niêm yết hiện tại 840 triệu đồng, người mua có thể tiết kiệm hơn 150 triệu đồng. Thậm chí so với thời điểm mới ra mắt năm 2022 với giá 1,096 tỷ đồng, tổng mức giảm của mẫu xe này đã lên tới hơn 400 triệu đồng.

Dù thuộc phân khúc crossover cỡ C với kích thước và định vị cạnh tranh cùng Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage, giá bán thực tế của Haval H6 hiện thậm chí thấp hơn nhiều mẫu SUV hạng B. Chẳng hạn, Honda HR-V bản tiêu chuẩn đang có giá từ 699 triệu đồng, trong khi Hyundai Creta N-Line hay Mitsubishi Xforce Ultimate cũng đều trên 700 triệu đồng.

Về thiết kế, Haval H6 vẫn giữ phong cách hiện đại và tối giản từ khi ra mắt. Xe trang bị hệ thống đèn LED ma trận phía trước cùng dải LED kéo dài toàn bộ bề ngang phía sau, tạo điểm nhận diện nổi bật.

Về nội thất, Haval H6 hướng đến trải nghiệm công nghệ với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh 8 loa DTS và cửa sổ trời toàn cảnh.

Về vận hành, mẫu crossover này sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 240–243 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,2–5,5 lít/100 km. Xe cũng có nhiều chế độ lái như tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm và đường trơn trượt.

Tính năng an toàn trên Haval H6 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Mặc dù được giảm giá sâu nhưng việc xe tồn kho khoảng ba năm cùng với mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi còn hạn chế vẫn là những yếu tố khiến không ít khách hàng cân nhắc trước khi lựa chọn Haval H6.