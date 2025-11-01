Ra mắt Nissan LEAF thế hệ mới, xe điện chạy 600km mỗi lần sạc

Sau khi giới thiệu tại Mỹ và châu Âu, Nissan chính thức trình làng mẫu xe điện LEAF thế hệ thứ ba tại thị trường Nhật Bản, trong khuôn khổ Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Lần ra mắt này đặc biệt đáng chú ý với sự xuất hiện của phiên bản AUTECH cao cấp, lần đầu tiên có trên dòng LEAF, nổi bật với màu sơn xanh Deep Ocean Blue đặc trưng.

So với thế hệ tiền nhiệm, Nissan LEAF mới có kích thước gần tương đương, với chiều dài 4.405 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.557 mm và trục cơ sở 2.690 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 437 lít, trong khi hệ số cản gió chỉ 0,25 – minh chứng cho khả năng tối ưu khí động học được cải thiện rõ rệt.

Về thiết kế, Nissan LEAF chuyển mình từ dáng hatchback quen thuộc sang phong cách SUV/crossover. Ngôn ngữ tạo hình lấy cảm hứng từ đường kiếm Nhật Katana kết hợp cụm đèn hậu 3D hologram mang hơi hướng “Digital Zen”, tạo nên diện mạo hiện đại và tinh tế hơn.

Nissan LEAF thế hệ mới được phát triển trên nền tảng CMF-EV và sản xuất tại nhà máy Tochigi (Nhật Bản), dự kiến bắt đầu giao xe từ đầu năm 2026. Phiên bản LEAF B7 Long Range trang bị động cơ điện YM52 cho công suất 218 mã lực, mô-men xoắn cực đại 355 Nm, sử dụng pin lithium-ion 78 kWh và dẫn động cầu trước. Xe có khả năng di chuyển tối đa 600km theo chu trình NEDC, đạt tốc độ tối đa 160 km/h.

Mẫu xe hỗ trợ đa dạng tiêu chuẩn sạc gồm Type 2, CCS Combo (châu Âu, Thái Lan), CHAdeMO (Nhật) và NACS (Mỹ). Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW cho phép nạp từ 10–80% trong khoảng 35 phút. Ngoài ra, Nissan LEAF còn được trang bị tính năng cấp điện ngoài (V2L) với công suất 3,7 kW, phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị điện khi di chuyển hoặc cắm trại.

Khoang nội thất Nissan LEAF mang phong cách hiện đại với hai màn hình 12,3 inch, hệ thống âm thanh BOSE 10 loa, đèn nội thất 64 màu, tích hợp Google Built-in và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Tiện nghi nổi bật còn có cửa sổ trời toàn cảnh, tay nắm cửa dạng ẩn, cùng hệ thống điều chỉnh độ sáng trần xe bằng tia hồng ngoại. Hỗ trợ người lái là loạt công nghệ an toàn tiên tiến gồm ProPILOT, camera toàn cảnh 3D, kiểm soát khoảng cách thông minh và hiển thị góc nhìn mở rộng ở đầu xe.

Tại Nhật Bản, Nissan LEAF mới có 8 tùy chọn màu sơn cho bản tiêu chuẩn và 3 màu riêng dành cho bản AUTECH. Giá bán dao động từ 5.188.700 đến 6.513.100 yên (tương đương khoảng 897 triệu – 1,1 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Nissan cũng xác nhận sẽ bổ sung thêm phiên bản LEAF B5 sử dụng pin 55 kWh với giá khoảng 3,5 triệu yên (tương đương 596 triệu đồng) vào tháng 2/2026. Hãng đồng thời đang xem xét mở rộng phân phối mẫu xe này sang thị trường Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác trong thời gian tới.