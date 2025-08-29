Nissan Kicks thế hệ mới có gì đặc biệt?

Nissan Kicks đáng chú ý với ngoại thất xe bắt mắt. Ngoài ra, hãng tập trung cải tiến công nghệ và trang bị bên trong để nâng cao trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn lớn nhất trên Nissan Kicks 2026 là màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Đây là cải tiến đáng kể so với màn hình 7 inch trước đây vốn bị đánh giá thiếu tính năng. Trong khi đó, tại Việt Nam, Kicks hiện chỉ được trang bị màn hình 8 inch.

Ngoài ra, bản tiêu chuẩn S nay sở hữu 2 cổng USB-C phía trước, thay thế USB Type-A cũ. Các phiên bản SV và SR còn có thêm gói Cold Weather, bao gồm ghế trước sưởi, cửa gió hàng ghế sau và gương chiếu hậu sưởi, những tiện ích đặc biệt hữu dụng tại các vùng có khí hậu lạnh

Khác với bản tại Việt Nam sử dụng hệ thống hybrid e-Power, Nissan Kicks 2026 dành cho thị trường Mỹ tiếp tục trung thành với động cơ xăng 2.0L, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm, đi kèm hộp số vô cấp Xtronic CVT. Đáng chú ý, người dùng Mỹ nay có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 8,4 lít/100 km trong đô thị, 6,7 lít/100 km trên cao tốc và trung bình 7,6 lít/100 km. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với Kicks e-Power tại Việt Nam, mẫu xe hybrid chỉ tiêu hao 2,2 lít/100 km nội đô, 6,1 lít/100 km cao tốc và 4,6 lít/100 km đường hỗn hợp.

Nissan Kicks 2026 cho thấy rõ định hướng chiến lược khác biệt của hãng xe Nhật Bản. Với thị trường Mỹ, Nissan ưu tiên tính thực dụng và sự tiện lợi của động cơ xăng kết hợp AWD. Trong khi đó, ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, hãng tập trung phát triển công nghệ hybrid e-Power nhằm tối ưu hiệu quả nhiên liệu và đáp ứng xu hướng xanh hóa giao thông.

Hãng xe Nissan Kicks có giá khởi điểm từ 22.430 USD (khoảng 591 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. So với bản tiền nhiệm, giá bán đã tăng thêm 705 USD (18,5 triệu đồng).