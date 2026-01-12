Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ

Dự luật mang mã số SB 1152, do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Erin Grall đệ trình trong tuần này, nhằm mở rộng quy định lái xe rảnh tay hiện hành của Florida (Mỹ). Hiện nay, việc nhắn tin khi lái xe đã được coi là hành vi vi phạm chính (primary offense) tại bang này.

Theo đề xuất mới, chỉ cần cầm hoặc đặt điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị tương tự trên đùi khi đang lái xe cũng đủ căn cứ để lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra.

Dự luật định nghĩa rất rộng khái niệm “thiết bị liên lạc không dây”, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị nhắn tin hai chiều, thậm chí cả thiết bị chơi game điện tử có màn hình hiển thị hình ảnh hoặc video.

Nói cách khác, bất kỳ thiết bị nào có màn hình, nếu được cầm trên tay khi đang lái xe, đều có thể bị coi là vi phạm. Nếu được cơ quan lập pháp Florida thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành, luật mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Mức phạt sẽ đặc biệt nghiêm khắc tại khu vực trường học và công trường. Người vi phạm lần đầu bị phạt 150 USD và trừ 3 điểm bằng lái; lần thứ hai phạt 250 USD; đến lần thứ ba, mức phạt có thể lên tới 500 USD, trừ 4 điểm và tước bằng lái xe 90 ngày.

Dự luật đang nhận được phản ứng rất khác nhau. Những người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp cần thiết và giờ mới đưa ra là quá muộn. Theo số liệu của Sở An toàn giao thông và phương tiện cơ giới Florida, hơn 103.500 vụ tai nạn trong năm 2024 có liên quan đến mất tập trung khi lái xe.

Nhóm này cho rằng việc buộc tài xế hoàn toàn rảnh tay sẽ giúp giảm tai nạn giao thông, cải thiện phản xạ và hạn chế tình trạng liếc nhìn xuống điện thoại khi lái xe.

Ngược lại, không ít người bày tỏ lo ngại dự luật đưa ra quy định thái quá, đặc biệt trong các tình huống dừng đèn đỏ hoặc khi cần xử lý những việc khẩn cấp liên quan đến gia đình.

Đáng chú ý, dự luật không đề cập đến việc gắn thiết bị cố định trên xe. Trên thực tế, nhiều xe cảnh sát vẫn sử dụng máy tính xách tay gắn trên táp-lô. Theo cách hiểu này, người dân cũng có thể gắn điện thoại hoặc máy tính bảng lên bảng điều khiển và sử dụng, miễn là không nhắn tin.

Điều này có thể “giải cứu” những người chỉ muốn đổi nhạc, nghe audiobook, podcast hoặc thực hiện cuộc gọi rảnh tay khi lái xe. Ngoài ra, dự luật cũng có ngoại lệ cho những trường hợp sử dụng điện thoại để báo tin tội phạm hoặc hành vi khả nghi.