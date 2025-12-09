Nissan Kait ra mắt, SUV đô thị giá từ 602 triệu đồng

Nissan vừa giới thiệu mẫu SUV đô thị Kait tại thị trường Brazil, mở ra chương mới cho hãng trong phân khúc B-SUV khi mẫu xe này đóng vai trò thay thế dòng Kicks Play – phiên bản kế nhiệm của Kicks từng được phân phối tại Việt Nam.

Nissan Kait thế chỗ Kicks tại thị trường Brazil. Ảnh: Motorshow

Nissan Kait sẽ được sản xuất tại nhà máy Resende và từ năm 2026 sẽ xuất khẩu sang hơn 20 thị trường Nam Mỹ. Với định vị cạnh tranh trực tiếp Hyundai Creta hay Kia Sonet, mẫu xe mới được kỳ vọng tạo sức hút nhờ thiết kế hiện đại và trang bị phong phú hơn thế hệ tiền nhiệm.

Vẫn dựa trên nền tảng V-platform quen thuộc nhưng Nissan Kait được phát triển với diện mạo thay đổi gần như hoàn toàn. Kích thước tổng thể giữ tỷ lệ tương đương Kicks Play, bao gồm chiều dài 4.304 mm, rộng 1.760 mm, cao 1.611 mm và trục cơ sở 2.620 mm. Khoang hành lý có dung tích 432 lít, đi kèm 6 tùy chọn màu ngoại thất.

Thiết kế Nissan Kait khác hoàn toàn Nissan Kicks. Ảnh: Motorshow

Phần đầu xe là khu vực thể hiện rõ nhất sự lột xác, với hệ thống đèn LED phân tầng kết hợp dải đèn ban ngày dạng hiệu ứng động, tạo dấu ấn thị giác nổi bật. Lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm hốc gió mở rộng khiến tổng thể phần mũi xe khỏe khoắn, gai góc hơn.

Thân xe vẫn giữ đường nét quen thuộc trên dòng Kicks nhưng bộ mâm thể thao thiết kế mới mang lại vẻ trẻ trung hơn. Ở phía sau, Nissan Kait sử dụng đèn hậu nối liền cùng dòng chữ KAIT cỡ lớn đặt chính giữa cửa cốp, trong khi vị trí biển số được chuyển xuống cản sau nhằm tăng tính nhận diện và tạo sự khác biệt so với thế hệ trước.

Nội thất Nisan Kait gần tương tự Nissan Kicks. Ảnh: Motorshow

Nội thất Nissan Kait được nâng cấp mạnh với bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đi cùng màn hình trung tâm Pioneer 9 inch có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động kỹ thuật số và camera 360 độ đều xuất hiện trên các phiên bản cao. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS được phân bổ tùy theo từng cấu hình, giúp mẫu SUV entry-level này trở nên đáng chú ý hơn trong phân khúc.

Sức mạnh của Nissan Kait vẫn đến từ khối động cơ 1.6L hút khí tự nhiên dùng nhiên liệu linh hoạt, cho công suất 113 mã lực khi sử dụng ethanol và 110 mã lực với xăng, mô-men xoắn tương ứng 149 Nm và 146 Nm. Hộp số CVT được giữ lại từ Kicks Play, hướng đến trải nghiệm vận hành mượt mà và tiết kiệm trong môi trường đô thị.

Nissan Kait trang bị động cơ 1.6L hút khí tự nhiên dùng nhiên liệu linh hoạt. Ảnh: Motorshow

Tại Brazil, Nissan Kait được phân phối với bốn phiên bản gồm Active, Sense Plus, Advance Plus và Exclusive. Giá bán khởi điểm từ 117.990 real (tương đương khoảng 602 triệu đồng). Mẫu xe dự kiến bắt đầu mở bán trong thời gian ngắn tới và sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của Nissan khi mở rộng sang các thị trường Nam Mỹ từ năm 2026.