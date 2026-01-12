Những mẫu mô tô cực hiếm khiến giới sưu tập tranh mua, giá liên tục lập đỉnh

Theo các chuyên gia, những chiếc mô tô đến từ hãng xe danh tiếng lâu đời nhất thế giới, Indian Motorcycle đang được săn đón không chỉ vì độ hiếm, mà còn bởi chúng đại diện cho những chương lịch sử không bao giờ lặp lại của ngành xe Mỹ. Từ các thử nghiệm kỹ thuật “đi trước thời đại”, những kỷ nguyên đua xe khốc liệt, cho tới các mẫu xe cuối cùng trước khi thương hiệu Indian phá sản lần đầu.

Indian Four 1940–1942: Dòng xe “độc đạo” trước khi khép lại lịch sử

Trong bối cảnh mô tô Mỹ dần trung thành với động cơ V-twin, Indian lại đi ngược xu hướng với Indian Four – mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, ưu tiên sự êm ái và tinh tế thay vì sức kéo mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao, trọng lượng lớn và yêu cầu bảo dưỡng phức tạp khiến dòng xe này sớm trở thành “đường cụt”. Giai đoạn 1940-1942 cũng là hồi kết của Indian Four, khi chiến tranh, chi phí leo thang và thị trường thu hẹp khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. Riêng năm 1942, chưa tới 300 xe được sản xuất và số xe còn tồn tại đến nay ít hơn rất nhiều.

Chính sự khan hiếm này đã đẩy giá trị xe lên mức hơn 125.000 USD/chiếc (hơn 3 tỷ đồng), thậm chí một chiếc Indian Four đời 1942 kèm sidecar từng được bán với giá 151.200 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá năm 2021.

Indian Hendee Special 1914: Huyền thoại sinh ra từ môn thể thao “tự hủy”

Ra đời cho các cuộc đua board track (môn đua mô tô (và ô tô) cực đoan xuất hiện chủ yếu tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20), nơi tay đua lao trên đường đua gỗ không phanh, không giảm xóc, Indian Hendee Special là cỗ máy được thiết kế thuần túy cho tốc độ, chấp nhận đánh đổi an toàn và tuổi thọ.

Indian Hendee Special 1914.

Phần lớn những chiếc xe này đã bị phá hủy trong các vụ tai nạn hoặc tháo rời sau khi board track racing biến mất. Những chiếc còn sót lại ngày nay thường không còn nguyên bản hoàn toàn. Chính vì thế, mỗi chiếc Hendee Special còn tồn tại được xem là hiện vật lịch sử, với giá đấu có thể vượt 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), tương đương nhiều mẫu ô tô cổ hiếm.

Indian Chief 1948: Giá trị đến từ “năm cuối cùng”

Giới sưu tập luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các mẫu xe sản xuất năm cuối, và Indian Chief 1948 là ví dụ điển hình. Đây là năm cuối cùng trước khi Indian rơi vào phá sản.

Indian Chief 1948.

Không phải mẫu xe có công nghệ đột phá, nhưng Indian Chief 1948 mang giá trị biểu tượng lớn: dấu chấm hết cho kỷ nguyên hoàng kim đầu tiên của Indian Motorcycle. Những chiếc còn giữ sơn zin, số máy, số khung trùng khớp và lịch sử rõ ràng luôn được trả giá cao, trong khi xe phục chế sai nguyên bản có thể mất giá đáng kể.

Bên cạnh xe cổ, một số mẫu Indian hiện đại sản xuất giới hạn như Super Chief Limited 2023 cũng đang được giới sưu tập chú ý. Dù chưa đạt đến “đẳng cấp đầu tư” như xe tiền chiến, các mẫu xe này được xem là điểm vào thị trường cho những nhà sưu tập trẻ, nhờ thiết kế mang tính di sản và số lượng giới hạn.

Vì sao giá mô tô Indian liên tục tăng?

Theo các nhà đấu giá, giá trị mô tô Indian tăng mạnh do nhiều yếu tố cộng hưởng: Sản lượng ban đầu thấp; số xe còn tồn tại ngày càng ít; phụ tùng nguyên bản khan hiếm... Người mua ngày càng hiểu rõ giá trị lịch sử và tính xác thực.

Đặc biệt, làn sóng nhà sưu tập ô tô cổ chuyển sang mô tô đã đẩy giá và mức cạnh tranh lên cao. Với họ, mỗi chiếc Indian hiếm không chỉ là phương tiện, mà là một phần lịch sử Mỹ.