Xe điện Nissan Leaf 2026 ra mắt, tầm hoạt động 700km/1 lần sạc

Hãng xe Nissan vừa chính thức giới thiệu Leaf thế hệ thứ ba (B7) tại Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa toàn cầu của thương hiệu, đồng thời mở đầu giai đoạn mới trong kế hoạch Re:Nissan nhằm tái cấu trúc danh mục sản phẩm và củng cố vị thế tại thị trường nội địa.

Nissan Leaf 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Leaf B7 X, Leaf B7 G và Leaf Autech B7, có giá bán từ 5,19 đến 5,99 triệu yên (tương đương 897 triệu – 1,03 tỷ đồng). Nếu người mua đủ điều kiện hưởng trợ cấp xe điện của chính phủ Nhật Bản, giá thực tế có thể giảm xuống còn khoảng 4,3 triệu yên (khoảng 722 triệu đồng).

Về ngoại thất, Nissan Leaf thế hệ mới được phát triển trên nền tảng CMF-EV, mang phong cách crossover fastback hiện đại, kết hợp giữa thiết kế sang trọng và khí động học tối ưu với hệ số cản gió chỉ 0,26 Cd. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng hình thang ngược, cụm đèn LED One-Line Accent Light gồm sáu ô sáng đặc trưng kéo dài toàn chiều rộng, tạo dấu ấn nhận diện mới cho dòng Leaf.

Thân xe có tay nắm cửa phẳng dạng pop-up, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sưởi và đèn LED báo rẽ, cùng mâm hợp kim 18 hoặc 19 inch thiết kế kiểu cánh tuabin. Phần đuôi được trang bị đèn hậu LED 3D Hologram nối liền bằng dải sáng ngang mang đậm phong cách tương lai.

Về nội thất, khoang cabin Nissan Leaf 2026 được thiết kế theo phong cách Minimal Luxury, sử dụng vật liệu mềm mại và phối màu tối sang trọng. Phiên bản B7 G cao cấp dùng chất liệu Tailor Fit với đường chỉ xanh lam, trong khi bản B7 X sử dụng vải cao cấp thoáng khí.

Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh điện tử Electrochromic có thể điều chỉnh độ trong suốt, cùng hệ thống giải trí trung tâm màn hình 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và âm thanh Bose Personal Plus 10 loa.

Hệ thống điều hòa Heat Pump System giúp tiết kiệm năng lượng, đảm bảo khả năng sưởi ấm hiệu quả trong điều kiện lạnh. Ngoài ra, xe còn có đèn nội thất đa sắc, 4 cổng USB-C, và hai ổ cắm điện AC 100V 1.500W cho phép sạc thiết bị hoặc cấp điện ngoài.

Về truyền động, Nissan Leaf 2026 sử dụng động cơ điện đồng bộ AC mã YM52, cho công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn 355 Nm, dẫn động cầu trước. Xe được trang bị pin lithium-ion 78 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 702 km (theo chuẩn WLTC, bản G mâm 18 inch) và 685 km với bản X và Autech (mâm 19 inch).

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, có thể nạp từ 10–80% pin trong 35 phút, cùng sạc AC 6 kW mất khoảng 13–14 giờ để sạc đầy. Leaf 2026 cũng tích hợp công nghệ cấp điện ngược V2L/V2H với công suất 1.500W, cho phép sử dụng pin xe để cung cấp điện cho thiết bị gia dụng hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Hệ thống treo MacPherson Strut phía trước và đa liên kết phía sau, tinh chỉnh cho điều kiện đường sá Nhật Bản, giúp xe vận hành êm ái và ổn định. Trọng tâm thấp nhờ cụm pin đặt dưới sàn xe mang lại khả năng vào cua vững vàng.

Nissan Leaf 2026 là mẫu SUV điện đầu tiên trong phân khúc được trang bị ProPilot 2.0, cho phép người lái “rảnh tay” trên đường cao tốc. Hệ thống này kết hợp camera, radar và GPS độ chính xác cao để tự động điều khiển vô-lăng, phanh và tăng tốc. Ngoài ra, ProPilot Parking hỗ trợ đỗ song song, lùi vào chỗ hẹp hoặc điều khiển đỗ xe từ xa qua chìa khóa thông minh.

Về an toàn, các tính năng chủ động gồm phanh khẩn cấp thông minh (AEB), cảnh báo va chạm trước (FCW), cảnh báo điểm mù (BSW), can thiệp điểm mù (BSI), cảnh báo chệch làn (LDW), cảnh báo cắt ngang phía sau (RCTA) và nhận diện biển báo giao thông (TSR). Xe còn có hệ thống SOS tự động gọi cứu hộ và ProPILOT Emergency Assist giúp xe tự dừng an toàn khi tài xế không phản ứng.

Nissan sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng Leaf B7 từ ngày 17/10 và giao xe từ tháng 2/2026 tại Nhật Bản. Hãng cũng đang phát triển phiên bản Leaf B5 với pin 55 kWh, giá mềm hơn, hướng tới khách hàng di chuyển quãng ngắn.

Trên thị trường, Leaf mới sẽ cạnh tranh với Hyundai Ioniq 5 Voyage (703 km, giá 5,236 triệu yên), BYD Seal (640 km, giá 5,28 triệu yên) và Tesla Model 3 Long Range AWD (766 km, giá 6,219 triệu yên).

Theo dữ liệu từ MarkLines, xe điện chỉ chiếm 1,9% doanh số ô tô tại Nhật Bản trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với 81,5% tại Na Uy hay 54,9% tại Trung Quốc. Dù vậy, Nissan tin rằng kinh nghiệm hơn 15 năm phát triển xe điện và mạng lưới đại lý lâu năm sẽ giúp hãng giữ vững lợi thế cạnh tranh.