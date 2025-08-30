Xe hiệu xuất cao Nissan GT-R cuối cùng xuất xưởng có gì đặc biệt?

Sau 18 năm và gần 48.000 xe xuất xưởng, Nissan đã ngừng sản xuất GT-R R35. Hãng xác nhận sẽ phát triển thế hệ mới, nhiều khả năng là hybrid hoặc thuần điện, tiếp tục gìn giữ huyền thoại GT-R. Vừa qua, chiếc Nissan GT-R R35 cuối cùng đã rời dây chuyền tại nhà máy Tochigi (Nhật Bản), khép lại hành trình của mẫu coupe thể thao huyền thoại.

Đây là phiên bản Premium Edition T-Spec, sơn màu Midnight Purple, dành riêng cho một khách hàng Nhật Bản. Trong suốt vòng đời, khoảng 48.000 chiếc GT-R R35 được sản xuất, trong đó có 993 xe xuất khẩu sang Úc. Tuy nhiên, tại thị trường này, mẫu xe đã bị khai tử từ năm 2021 do không đáp ứng quy định an toàn va chạm bên hông.

Trong 18 năm, ngoại hình R35 hầu như chỉ thay đổi nhẹ qua các lần facelift, nhưng bên trong liên tục được tinh chỉnh hệ thống treo, động cơ và công nghệ. Đặc biệt, toàn bộ động cơ của GT-R đều do 9 nghệ nhân Takumi lắp ráp thủ công, mỗi chiếc mang tên người thợ trên plaque kim loại.

Nissan khẳng định sẽ không khai tử cái tên GT-R. Dù vậy, nhiều khả năng R35 sẽ là thế hệ cuối cùng thuần xăng. Hãng từng giới thiệu concept Nissan Hyper Force tại Tokyo Motor Show, hé lộ viễn cảnh GT-R R36 là một siêu coupe điện công suất tới 1.000 kW, sử dụng pin thể rắn.

Ra mắt năm 2007, GT-R R35 được trang bị khối động cơ V6, dung tích 3.8L tăng áp kép (VR38DETT), kết hợp hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Công suất khởi điểm 473 mã lưch và mô men xoắn cực đại đạt 588 Nm, sau nhiều nâng cấp đã đạt 562 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 632 Nm, và trên phiên bản Nismo mạnh nhất lên tới 591 mã lực và mô men xoắn lên đến 652 Nm.

Theo Nissan, khoảng trống giữa R35 và R36 là cần thiết để xác định “GT-R trong kỷ nguyên điện hóa sẽ là gì”. Dự kiến, thế hệ mới có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2028 nếu công nghệ pin phát triển kịp tiến độ, nhưng chưa rõ sẽ đi theo hướng hybrid hay thuần điện.

Trong bối cảnh tái cấu trúc quy mô lớn, Nissan vẫn cam kết duy trì các dòng xe thể thao như Z thế hệ mới hay Skyline, và GT-R cũng không ngoại lệ. Tổng giám đốc Nissan, ông Ivan Espinosa, khẳng định: “Đây không phải lời tạm biệt vĩnh viễn. GT-R sẽ trở lại trong tương lai với một hình hài xứng đáng.”