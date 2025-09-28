Nissan Almera giảm giá 80 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh

Phiên bản V của Nissan Almera hiện đang được các đại lý ưu đãi với mức giá chỉ từ 449 triệu đồng, giảm gần 80 triệu so với giá niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm này phụ thuộc vào chính sách từng đại lý nên có thể có sự chênh lệch giữa các khu vực.

Nissan Almera phiên bản V đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá sâu. Giá niêm yết 529 triệu đồng hiện giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 489 triệu đồng. Một số đại lý thậm chí mạnh tay hơn, giảm 50 triệu đồng cho khách mua xe.

Đáng chú ý, tại một đại lý ở miền Trung, Almera V màu xanh dương sản xuất năm 2024 được ưu đãi tới 80 triệu đồng, hạ giá bán chỉ còn 449 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm đặc biệt này chỉ áp dụng cho số lượng xe tồn kho hạn chế.

Ngoài ra, khách mua xe trên toàn quốc còn nhận thêm gói quà tặng gồm phụ kiện và bảo hiểm với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Hai phiên bản EL và VL không nằm trong chương trình ưu đãi do đang khan hàng.

Dù giảm giá sâu, Almera V vẫn gặp sức ép lớn khi các đối thủ đồng loạt tung khuyến mãi mạnh tay. Toyota Vios và Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi Hyundai Accent giảm tối đa 40 triệu đồng.

Sức hút của Almera trên thị trường vẫn còn hạn chế. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios dẫn đầu phân khúc với 7.204 xe, Honda City đạt 5.902 xe và Hyundai Accent bán 4.629 xe. Nissan không công bố doanh số Almera, nhưng lượng xe lăn bánh thực tế ít cho thấy sức tiêu thụ chưa tương xứng với ưu đãi.

Nissan Almera đang bán tại Việt Nam là bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt tháng 11/2024. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với ba phiên bản. Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ với lưới tản. Việc giảm giá mạnh và bổ sung nhiều công nghệ an toàn giúp Almera V trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong phân khúc sedan hạng B.

Tuy nhiên, để cạnh tranh với những cái tên đã chiếm lĩnh thị trường như Vios, City hay Accent, Nissan cần thêm thời gian và chiến lược lâu dài nhằm gia tăng sự hiện diện trên đường phố Việt Nam.