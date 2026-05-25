Ra mắt Honda ZR-V Hybrid 2026, tiết kiệm nhiên liệu nổi bật

Honda ZR-V Hybrid 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.567 x 1.840 x 1.621 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Thiết kế ngoại thất theo phong cách hiện đại với cụm đèn LED thanh mảnh kết hợp dải định vị ban ngày hình chữ L. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt sơn đen và các hốc gió được tối ưu tính khí động học.

Nhìn từ bên hông, Honda ZR-V Hybrid 2026 sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch, kết hợp các chi tiết ốp nhựa đen quanh hốc bánh và thân dưới nhằm tạo cảm giác khỏe khoắn đặc trưng của SUV. Phía sau xe được thiết kế gọn gàng với cánh gió tích hợp đèn phanh, cần gạt mưa và vòi rửa kính sau.

Khoang cabin của Honda ZR-V Hybrid mới tiếp tục theo đuổi triết lý tập trung vào người lái với nhiều nút bấm vật lý quen thuộc. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Xe còn được trang bị điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da nhân tạo, trong đó hàng ghế trước có chỉnh điện và làm mát. Hàng ghế sau tích hợp bệ tỳ tay trung tâm, còn cốp sau hỗ trợ đóng/mở điện. Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.313 lít.

Tại Ấn Độ, Honda ZR-V Hybrid 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L 4 xy-lanh kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số e-CVT, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8 giây và đạt tốc độ tối đa 172 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố đạt 22,8 km/l.

Mẫu SUV này được trang bị an toàn với 8 túi khí, camera 360 độ, hệ thống giám sát áp suất lốp cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Hiện Honda chưa công bố giá bán chính thức của ZR-V Hybrid 2026 tại thị trường Ấn Độ.