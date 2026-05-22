Honda đẩy mạnh phát triển xe Hybrid trong thời gian tới

Honda vừa thực hiện rà soát lại danh mục hệ truyền động để đáp ứng xu hướng nhu cầu trong tương lai. Hãng sẽ điều chỉnh việc phân bổ nguồn lực cả về phát triển lẫn sản xuất sang dòng xe Hybrid (HEV) - phân khúc đang có nhu cầu rất cao trên thị trường hiện nay.

Honda sẽ ra mắt 15 mẫu Hybrid thế hệ mới từ năm 2027 trở đi, Honda sẽ bắt đầu tung ra thị trường các dòng xe Hybrid thế hệ mới, đi kèm với hệ thống Hybrid và nền tảng (platform) hoàn toàn mới. Và gần đây hãng đã hé lộ 2 mẫu xe nguyên mẫu (Prototype) là Honda Hybrid Sedan và Acura Hybrid SUV, dự kiến sẽ mở bán trong vòng 2 năm tới.

Tiếp theo hãng sẽ giảm chi phí từ Hệ thống Hybrid thế hệ mới đặt mục tiêu giảm chi phí hơn 30% so với hệ thống ra mắt năm 2023. Và ra mắt công nghệ kết hợp giữa hệ thống Hybrid mới, nền tảng mới và hệ dẫn động AWD điện tử sẽ giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu thêm hơn 10% so với trước đây.

Lộ trình tài chính và tăng trưởng ở giai đoạn 3 năm tới với việc tập trung tái cấu trúc mảng kinh doanh ô tô. Giai đoạn 2 năm tiếp theo: Sau khi cấu trúc đã ổn định, Honda sẽ tung ra sản phẩm mới liên tục và linh hoạt để thúc đẩy sự tăng trưởng nhảy vọt và bền vững. Và xử lý lỗ xe điện (EV): Dự kiến sẽ xử lý dứt điểm các khoản lỗ liên quan đến mảng EV vào cuối năm tài chính (31/03/2029).

Mục tiêu lợi nhuận: Nhờ sự tăng trưởng từ mảng xe máy và dịch vụ tài chính sẵn có, cộng với sự cải thiện từ mảng ô tô, Honda đặt mục tiêu lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục hơn 1.400 tỷ Yên. Có thể thấy Honda đang tạm thời "phanh" lại mảng xe thuần điện (BEV) để ưu tiên cho Hybrid – giải pháp thực tế và mang lại lợi nhuận tốt hơn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Thay đổi chiến lược vận hành và sản xuất với 3 trụ cột chính là cắt giảm chi phí cấu trúc, nâng cao toàn diện hiệu suất phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất linh hoạt để ứng phó với biến động kinh doanh.

Đặc biệt Honda đã tạm dừng dự án tại Canada và quyết định đình chỉ vô thời hạn dự án xây dựng chuỗi cung ứng xe điện (EV) toàn diện tại Canada để rà soát lại chiến lược mua sắm. Hãng sẽ tập trung kết hợp công nghệ cốt lõi tự phát triển với các nguồn lực bên ngoài để tăng sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh bất định.