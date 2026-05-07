Honda ZR-V 2026 chốt giá từ 750 triệu đồng, SUV hạng C đầy ắp công nghệ

Tại Australia, Honda ZR-V 2026 được phân phối với 4 phiên bản, gồm cả dẫn động cầu trước và AWD. Giá xe khởi điểm từ 28.560 USD (tương đương khoảng 750 triệu đồng) cho bản xăng tiêu chuẩn, các bản hybrid dao động từ hơn 31.000 USD (khoảng 810 triệu đồng) đến khoảng 37.000 USD (khoảng 970 triệu đồng) tùy cấu hình. So với thế hệ trước, mức giá đã nhích lên, phản ánh việc bổ sung công nghệ và định vị cao hơn trong dải sản phẩm SUV của Honda.

Ở lần nâng cấp này, thay đổi lớn nhất nằm ở chiến lược điện hóa khi Honda gần như loại bỏ động cơ thuần xăng ở một số thị trường, tập trung vào hybrid e:HEV. Ngoại hình xe chỉ được tinh chỉnh nhẹ với bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, giữ phong cách tổng thể thanh lịch và hiện đại vốn có.

Khoang nội thất được nâng cấp mạnh về công nghệ với màn hình giải trí 9 inch tích hợp dịch vụ Google như Maps, Assistant và Play, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế da chỉnh điện có sưởi, điều hòa hai vùng và camera toàn cảnh giúp tăng trải nghiệm tiện nghi cho người dùng.

Honda ZR-V 2026 bản tiêu chuẩn VTi X dùng động cơ 1.5L VTEC Turbo cho công suất 176 mã lực, dẫn động cầu trước. Trong khi đó, các bản hybrid e:HEV X và e:HEV L sử dụng máy 2.0L chu trình Atkinson kết hợp hệ thống hai mô-tơ, cho tổng công suất khoảng 181 mã lực. Phiên bản cao nhất e:HEV LX được trang bị thêm hệ dẫn động AWD, toàn bộ dòng xe đều cấu hình 5 chỗ.

Trang bị an toàn trên Honda ZR-V 2026 có gói hỗ trợ lái nâng cao với kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, giữ làn, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng hỗ trợ đỗ xe. Xe có kích thước dài 4.568 mm, khoang hành lý từ 380 đến 1.312 lít khi gập ghế sau, đi kèm chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn km.

Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ nằm trong phân khúc cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay chính Honda CR-V. Với mức giá quy đổi ước tính khoảng 700–900 triệu đồng, Honda ZR-V có thể đóng vai trò lựa chọn cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá trị thương hiệu Honda trong nhóm SUV đô thị hạng C.