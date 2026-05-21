Honda City 2026 lộ diện "full không che" trước ngày ra mắt

Honda vừa tung teaser đầu tiên của City bản nâng cấp 2026 tại Ấn Độ, trước thềm ra mắt ngày 22/5, nhưng loạt ảnh rò rỉ trước đó đã gần như tiết lộ toàn bộ diện mạo mới của mẫu sedan hạng B này. Ở thế hệ facelift lần này, City không thay đổi thế hệ nhưng lại có bước “lột xác” khá mạnh về thiết kế, đặc biệt ở phần đầu xe.

Ngoại hình mới gây chú ý nhất nằm ở cụm đèn LED thanh mảnh kéo dài toàn bộ chiều ngang mặt trước, tạo hiệu ứng liền mạch hiện đại hơn hẳn. Lưới tản nhiệt truyền thống gần như được tinh giản tối đa, nhường chỗ cho phong cách kín gợi liên tưởng đến các mẫu xe điện. Cản trước cũng được thiết kế lại với tạo hình góc cạnh và các hốc gió lớn hơn, giúp tổng thể trông thể thao hơn nhưng cũng gây ra nhiều tranh luận vì khác biệt khá xa so với hình ảnh “hiền lành” trước đây của City.

Ở phía sau, xe được cho là sẽ có cụm đèn hậu tinh chỉnh và bộ mâm hai tông màu mới, nhấn mạnh thêm yếu tố trẻ trung. Dù không thay đổi quá đột phá như phần đầu, tổng thể ngoại thất vẫn cho thấy định hướng rõ ràng của Honda trong việc đưa City tiệm cận phong cách hiện đại hơn, gần với các mẫu sedan cao cấp hơn trong dải sản phẩm.

Không chỉ ngoại thất, khoang nội thất của Honda City 2026 cũng được nâng cấp đáng kể. Màn hình trung tâm kích thước lớn hơn theo dạng nổi là điểm nhấn chính, đi kèm cụm điều hòa thiết kế lại gọn gàng hơn và bảng đồng hồ kỹ thuật số được cải tiến. Một số thông tin rò rỉ còn cho thấy xe có thể được bổ sung camera 360 độ và làm mát ghế trước, những trang bị vốn được người dùng mong chờ từ lâu.

Về an toàn và công nghệ, mẫu sedan này dự kiến vẫn duy trì gói Honda Sensing với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, đồng thời tăng cường khả năng kết nối không dây nhằm bắt kịp các đối thủ như Hyundai Verna, Volkswagen Virtus hay Skoda Slavia. Đây được xem là bước đi cần thiết khi phân khúc sedan hạng B ngày càng cạnh tranh gay gắt và chịu áp lực lớn từ SUV đô thị.

Dưới nắp capo, Honda nhiều khả năng vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ quen thuộc. Bản xăng 1.5L i-VTEC tiếp tục đi kèm hộp số sàn hoặc CVT, trong khi phiên bản hybrid e:HEV vẫn được duy trì ở một số thị trường.

Dù không thay đổi lớn về động cơ, City 2026 lại tập trung rõ rệt vào thiết kế và tiện nghi, hướng tới việc cải thiện trải nghiệm người dùng thay vì chạy theo sức mạnh. ếu giá bán không tăng quá mạnh, Honda City 2026 facelift vẫn sẽ là một trong những sedan đáng chú ý nhất phân khúc trong thời gian tới.