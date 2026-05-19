“Ông hoàng touring” Honda Gold Wing Tour 2026 ra mắt, giá 1,4 tỷ đồng

Trong bản nâng cấp lần này, Gold Wing Tour 2026 được bổ sung thêm màu sơn Gunmetal Black Metallic, trong khi toàn bộ cấu hình kỹ thuật vẫn được giữ nguyên.

Mẫu mô tô đường trường này tiếp tục sử dụng khối động cơ sáu xi-lanh đối xứng đặc trưng, dung tích lớn, làm mát bằng dung dịch và ứng dụng cấu trúc DOHC 24 van. Động cơ này sản sinh công suất 124,7 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 170 Nm tại 4.500 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và lực kéo mạnh ở dải tua thấp.

Đi kèm động cơ là hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp tích hợp số lùi, một trong những trang bị làm nên thương hiệu Gold Wing trong phân khúc touring cao cấp. Hệ thống này sử dụng hai bộ ly hợp ướt đa đĩa, cho khả năng chuyển số nhanh và gần như không có độ trễ, đồng thời giúp việc điều khiển chiếc xe nặng gần 400 kg trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể. Xe sử dụng truyền động trục các-đăng nhằm tối ưu độ bền và giảm nhu cầu bảo dưỡng trong quá trình sử dụng đường dài.

Khả năng vận hành của Gold Wing 2026 tiếp tục được hỗ trợ bởi hệ thống treo điện tử cao cấp với thiết kế tay đòn kép phía trước kết hợp giảm xóc đơn phía sau. Cấu trúc này giúp hạn chế hiện tượng chúi đầu khi phanh gấp, đồng thời tăng độ ổn định khi chạy tốc độ cao. Hệ thống còn có khả năng tự động điều chỉnh tải trọng và cho phép người lái tinh chỉnh preload điện tử độc lập với các chế độ lái.

Honda cũng duy trì loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại trên Gold Wing Tour 2026. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống túi khí dành cho mô-tô, một trang bị hiếm thấy trên thị trường hai bánh hiện nay. Ngoài ra, mẫu touring này còn hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, đáp ứng nhu cầu giải trí và liên lạc trong suốt hành trình.

Thiết kế touring đặc trưng của Gold Wing tiếp tục thể hiện ở kính chắn gió chỉnh điện có thể thay đổi linh hoạt chiều cao và góc nghiêng nhằm tối ưu khả năng chắn gió cho từng điều kiện vận hành. Không gian chứa đồ tổng cộng lên tới 121 lít với cốp sau và hai thùng hông điều khiển khóa/mở bằng hệ thống Smart Key, đủ đáp ứng nhu cầu cho những chuyến đi dài ngày.

Về an toàn, Honda trang bị cho Gold Wing hệ thống phanh Dual Combined Brake System kết hợp ABS, tự động phân bổ lực phanh giữa hai bánh nhằm tăng độ ổn định khi giảm tốc. Bánh trước sử dụng cụm phanh đĩa đôi cùng heo dầu sáu piston, trong khi bánh sau dùng đĩa đơn với heo dầu ba piston.

Mẫu touring đầu bảng của Honda còn sở hữu hàng loạt tiện ích hỗ trợ người lái như bốn chế độ lái, cruise control, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hai cổng sạc USB. Tất cả thông tin vận hành được hiển thị thông qua màn hình TFT-LCD kích thước 7 inch đặt trung tâm bảng điều khiển.

Gold Wing Tour 2026 có trọng lượng 391 kg, bình nhiên liệu dung tích 20 lít và chiều cao yên 745 mm, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những hành trình touring cao cấp với sự thoải mái và công nghệ hàng đầu.

Tại Malaysia, Gold Wing Tour 2026 được bán với mức giá 217.000 ringgit - khoảng 1,4 tỷ đồng.