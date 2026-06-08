Okavango lần đầu ra mắt tại Việt Nam, giá từ 739 triệu đồng

Geely Okavango là mẫu SUV cỡ D được thiết kế để mang lại trải nghiệm tối ưu cho các gia đình đông thành viên, kết hợp giữa kiểu dáng bệ vệ của SUV và sự thực dụng, tiện nghi cho cả 7 vị trí ngồi. Không gian rộng rãi thừa hưởng từ dòng MPV cao cấp: Sở hữu thân xe lớn và bệ vệ, Okavango tối ưu hóa không gian nội thất với cấu hình ghế 2-3-2 linh hoạt, trong đó hàng ghế thứ hai gồm 3 ghế độc lập tách biệt.

Geely Okavango là một chiếc SUV bảy chỗ đa dụng thuộc cỡ D đầy thực dụng trong khi Geely Coolray, phiên bản nâng cấp của mẫu B-SUV năng động vốn đã rất quen thuộc với giới trẻ. Sự xuất hiện của hai tân binh này hứa hẹn sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh trong từng phân khúc nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian, công nghệ và một mức giá dễ tiếp cận.

Thiết kế này giúp hành khách dễ dàng tùy chỉnh vị trí tạo sự riêng tư và đảm bảo không gian ngồi thoải mái cho cả người lớn ở hàng ghế thứ ba trên các hành trình dài. Xe được trang bị màn hình trung tâm lớn kích thước 14,6 inch tích hợp hệ điều hành Flyme Auto mượt mà, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió riêng biệt sâu đến từng vị trí ghế, kết hợp hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian thực tế.

Geely Okavango là mẫu SUV cỡ D được thiết kế để mang lại trải nghiệm tối ưu cho các gia đình đông người.

Geely Okavango là một chiếc SUV bảy chỗ đa dụng thuộc cỡ D.

Hệ thống treo sau đa điểm cao cấp để mang lại trải nghiệm êm ái tối đa, Okavango sở hữu hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập đa liên kết – cấu hình cao cấp vốn thường thấy trên các dòng SUV cao cấp. Trang bị này giúp kiểm soát thân xe vững chãi khi vào cua và duy trì sự ổn định, mượt mà trên các cung đường gồ ghề.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT) cho khả năng vận hành mượt mà nhưng chỉ tiêu thụ 6,8L/100km (đường hỗn hợp), kinh tế cho di chuyển gia đình hay dịch vụ vận tải.

Thiết kế này giúp hành khách dễ dàng tùy chỉnh vị trí tạo sự riêng tư và đảm bảo không gian ngồi thoải mái.

Xe sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với hàng loạt tính năng.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

An toàn toàn diện: Xe sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với hàng loạt tính năng như Hệ thống ga tự động thích ứng thông minh (ICC), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống phanh phòng tránh va chạm khẩn cấp (AEB), Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), Hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau (CMSR), Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC), Hệ thống hỗ trợ nhận diện biển báo (TSR), Camera 540 độ, v.v..

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Geely Okavango: