Xe động cơ lai Geely Galaxy M9 có được 40.000 đơn đặt sau 1 ngày mở bán

Geely vừa tạo nên một cơn sốt trên thị trường ô tô Trung Quốc khi mẫu SUV chủ lực Galaxy M9 PHEV của họ nhận được hơn 40.000 đơn đặt hàng trước chỉ trong 24 giờ đầu tiên mở bán (từ ngày 24/8). Galaxy M9 được phát triển dựa trên mẫu concept Galaxy Starship, trình làng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại, nổi bật với dải đèn LED "Brilliant Galaxy" nối liền hai cụm đèn pha ở phía trước và một cảm biến LiDAR trên nóc. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.205 x 1.999 x 1.800 mm và trục cơ sở 3.030 mm, Galaxy M9 chỉ ngắn hơn Mercedes-Benz GLS 4 mm.

Geely cho biết, không gian sử dụng bên trong xe đạt tới 88,3%. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng, cho phép điều chỉnh độ cao lên tới 95 mm và hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục, giúp xe vận hành êm ái trên mọi địa hình.

Bên trong cabin, thiết kế 6 chỗ (2+2+2) mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách. Tất cả các ghế đều có thể điều chỉnh điện và sưởi ấm. Hai hàng ghế đầu còn được trang bị thêm tính năng thông gió và massage. Lối đi trung tâm rộng 180 mm giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn.

Tiện ích giải trí cho hàng ghế sau gồm một màn hình 3K 17,3 inch gắn trần, bàn gập và tủ lạnh 9,1 lít. Khi gập hàng ghế thứ hai và ba, không gian chứa đồ mở rộng từ 328 lít lên tới 2.171 lít. Hệ thống âm thanh 27 loa Flyme Sound hứa hẹn mang lại trải nghiệm đỉnh cao.

Khoang lái được trang bị màn hình cụm đồng hồ LCD 12,66 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD và màn hình cảm ứng 30 inch kéo dài từ người lái đến hành khách phía trước. Hệ thống sạc không dây và các nút điều khiển vật lý cũng được tích hợp. Hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto 2 với trợ lý AI Eva cho phép điều khiển bằng giọng nói hoặc cảm ứng.

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy M9 là hệ thống hybrid EM-P Hybrid, dung tích 2.0L. Động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp với 3 động cơ điện tạo ra tổng công suất 870 mã lực và mô-men xoắn 1.165 Nm. Phiên bản dẫn động 4 bánh có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây.

Khách hàng có thể lựa chọn hai gói pin: 18,4 kWh cho phạm vi di chuyển thuần điện 100km, hoặc 41,5 kWh cho 210 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu khi chạy chế độ hybrid chỉ là 4,8 lít/100km và cung cấp tổng phạm vi hoạt động hơn 1.500 km.

Về công nghệ an toàn, gói hỗ trợ lái xe G-Pilot H5 tích hợp 27 cảm biến, bao gồm cả LiDAR và bộ xử lý kép Nvidia Orin X mạnh mẽ (508 TOPS). Xe có khả năng hỗ trợ lái tự động từ cửa đến cửa, tự động lái trong thành phố mà không cần bản đồ định sẵn, và phanh khẩn cấp tự động ở tốc độ lên tới 130 km/h

Với mức giá từ 193.800 đến 258.800 nhân dân tệ (tương đương 714 - 952 triệu đồng), mẫu SUV plug-in hybrid cỡ lớn này nhắm đến các gia đình tìm kiếm một chiếc xe 6 chỗ với hiệu suất cao.