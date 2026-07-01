GAC GS3 Emzoom đầu tiên về Việt Nam, dự kiến giá bán hơn 630 triệu đồng

Những chiếc GAC GS3 Emzoom đầu tiên đã chính thức xuất hiện tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, đánh dấu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi mẫu SUV đô thị này được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam trong tháng 7.

Theo thông tin từ các đại lý, xe dự kiến được phân phối với một phiên bản duy nhất, giá bán khoảng 639 triệu đồng. Sự xuất hiện của lô xe thương mại cho thấy GAC đã hoàn tất các bước chuẩn bị về nguồn cung và hệ thống phân phối.

GAC GS3 Emzoom đầu tiên đã chính thức xuất hiện tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Với mức giá dự kiến dưới 650 triệu đồng, GS3 Emzoom được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên nhóm SUV cỡ B vốn đang rất sôi động với những cái tên như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross hay Omoda C5.

GAC GS3 Emzoom sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp cụm đèn LED sắc sảo, trong khi thân xe được tạo điểm nhấn bằng các đường gân nổi và bộ mâm hợp kim 18 inch.

GS3 Emzoom được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên nhóm SUV cỡ B vốn đang rất sôi động.

Ở phía sau, xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED nối liền, cánh lướt gió cỡ lớn cùng hệ thống ống xả kép đặt giữa cản sau, mang đến diện mạo thể thao hiếm thấy trong phân khúc. Theo thông số được công bố tại một số thị trường, GS3 Emzoom có kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 4.410 x 1.850 x 1.600 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị.

Không gian cabin được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác hiện đại nhờ cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hàng loạt tiện nghi như sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

GS3 Emzoom có kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 4.410 x 1.850 x 1.600 mm.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản phân phối tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ sở hữu gói công nghệ an toàn ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và nhận diện biển báo giao thông.

Sức mạnh của GS3 Emzoom đến từ động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp GDI, cho công suất khoảng 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Theo thông số từ nhà sản xuất, mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,5 giây, một con số khá ấn tượng đối với một mẫu SUV cỡ B hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Không gian cabin trang bị cụm màn hình kép 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.

Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,5 giây,

Các tư vấn bán hàng cho biết GAC GS3 Emzoom sẽ chỉ phân phối một phiên bản tại Việt Nam với mức giá dự kiến khoảng 639 triệu đồng. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi xe chính thức ra mắt, GS3 Emzoom sẽ nằm trong nhóm những mẫu SUV cỡ B có giá dễ tiếp cận nhưng sở hữu động cơ mạnh và danh sách trang bị khá phong phú.

Việc GAC bổ sung GS3 Emzoom cũng cho thấy tham vọng mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam sau khi đã giới thiệu các mẫu GS8, M8 và M6 Pro. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu SUV đô thị có nhiều công nghệ, giá bán cạnh tranh và thiết kế trẻ trung, GS3 Emzoom được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "tân binh" đáng chú ý của phân khúc trong nửa cuối năm 2026.