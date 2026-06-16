Đây là mẫu xe mới GAC GS3 sắp cập bến thị trường Việt Nam

GAC Việt Nam vừa công bố lô xe GAC GS3 Emzoom tay lái thuận (vô lăng bên trái) đầu tiên đã xuất xưởng tại nhà máy Segambut (Malaysia). Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mẫu SUV đô thị này được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam ngay trong thời gian tới.

Sự kiện xuất xưởng có sự tham dự trực tiếp của ông Xia Xianqing, Chủ tịch GAC Group. Động thái này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng xe Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực sản xuất tại khu vực ASEAN, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của nhà máy Malaysia trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ tối đa cho thị trường Việt Nam.

GAC GS3 Emzoom tay lái thuận (vô lăng bên trái) đầu tiên đã xuất xưởng tại nhà máy.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất này đã chính thức đạt chứng nhận Đảm bảo chất lượng sản xuất (Conformity of Production - COP) do Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) cấp phép. Đây là "tấm vé thông hành" quan trọng, chứng minh quy trình lắp ráp từ hàn thân xe, sơn, hoàn thiện đến kiểm định cuối cùng đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng dành cho xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Nằm trong phân khúc SUV cỡ B đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt tại Việt Nam, GAC GS3 EMZOOM sở hữu nhiều vũ khí sắc bén từ thiết kế thể thao góc cạnh cho đến hàm lượng công nghệ vượt trội.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp phun xăng trực tiếp, cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ và mượt mà.

Không gian nội thất gây ấn tượng với cụm màn hình kỹ thuật số kép trải dài, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống camera 360 độ sắc nét cùng gói công nghệ an toàn chủ động ADAS cấp độ 2 tiên tiến. Theo kế hoạch, lô xe đầu tiên sẽ được vận chuyển từ Malaysia về Việt Nam ngay trong tháng 6/2026, mở đầu cho chuỗi cung ứng dài hạn và đều đặn giữa hai quốc gia.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp phun xăng trực tiếp.

Không dừng lại ở các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, GAC và Tan Chong Group tiết lộ đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn để mở rộng danh mục sản xuất tại Malaysia sang các dòng xe năng lượng mới (NEV).

Bước đi này nhằm đón đầu làn sóng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như toàn vùng ASEAN. Các thông tin chi tiết về giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của GS3 Emzoom tại thị trường Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian tới.