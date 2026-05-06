Geely tung ảnh "nhá hàng" Coolray 2026 tại Việt Nam, giá dự kiến từ 500 triệu đồng

Geely Coolray 2026 vừa chính thức lộ diện những hình ảnh đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế thể thao hơn và nhiều thay đổi đáng chú ý. Mẫu B-SUV này dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5 và có thể bàn giao xe ngay từ đầu tháng 6 tới đây.

Những hình ảnh do Geely Việt Nam công bố cho thấy Coolray 2026 được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và năng động hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mảnh, lưới tản nhiệt mở rộng và tạo hình sắc sảo hơn. Trong khi đó, phía sau gây ấn tượng với dải đèn LED kéo dài liền mạch và cánh gió lớn mang hơi hướng thể thao. Nội thất cũng được hé lộ với màn hình trung tâm kích thước lớn, nhấn mạnh vào trải nghiệm công nghệ.

Theo thông tin từ đại lý, Geely đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Coolray 2026. Xe dự kiến phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, mức giá tạm tính dao động trong khoảng 500–600 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm SUV đô thị trong tầm giá cạnh tranh.

Ở thị trường quốc tế, mẫu xe này đã được giới thiệu dưới tên gọi Proton X50 tại một số quốc gia. Phiên bản facelift sở hữu nhiều nâng cấp về thiết kế như lưới tản nhiệt lớn hơn, mâm 18 inch, kẹp phanh màu đỏ và các chi tiết nhấn mạnh tính thể thao.

Khoang nội thất cũng được cải tiến với màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện, đèn viền nội thất và cốp điện. Tuy nhiên, một số trang bị có thể bị cắt giảm tùy phiên bản nhằm tối ưu giá bán.

Geely Coolray 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 7,6 giây. Một số thị trường còn bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động và ga tự động thích ứng, hướng tới mức hỗ trợ lái cấp độ 2.

So với thế hệ hiện tại, Geely Coolray 2026 được cho là có nhiều thay đổi quan trọng hơn mức facelift thông thường. Thiết kế ngoại thất mang phong cách thể thao rõ rệt hơn, trong khi nội thất tập trung nâng cấp màn hình trung tâm lên kích thước lớn 14,6 inch, đồng thời cải thiện cụm đồng hồ kỹ thuật số và các tiện nghi như camera toàn cảnh hay cửa sổ trời toàn cảnh tùy phiên bản.

Đáng chú ý, thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động khi động cơ 1.5L tăng áp được tinh chỉnh theo thế hệ mới, chuyển từ cấu hình 3 xi-lanh sang 4 xi-lanh, giúp cải thiện độ êm ái và giảm rung động trong quá trình vận hành, trong khi vẫn giữ nguyên mức công suất và mô-men xoắn ở mức cạnh tranh trong phân khúc.

Hiện tại, phiên bản hiện hành của Geely Coolray vẫn đang được các đại lý áp dụng ưu đãi mạnh nhằm dọn kho trước khi bản mới ra mắt. Trong khi đó, sự xuất hiện của Coolray 2026 được xem là bước đi quan trọng của Geely trong việc tăng sức cạnh tranh ở phân khúc B-SUV, nơi đang có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay VinFast VF 6.