Hãng công nghệ Huawei hé lộ MPV hạng sang mới

Sau thành công của mẫu sedan hạng sang S800, thương hiệu Maextro tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng một mẫu MPV hoàn toàn mới mang tên V800. Mẫu xe gây chú ý khi sở hữu nhiều chi tiết thiết kế và trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe siêu sang, trong đó có trần sao lấy cảm hứng từ Rolls-Royce.

Maextro là một trong năm thương hiệu thuộc hệ sinh thái HIMA do Huawei phát triển, bên cạnh Aito, Luxeed, Stelato và SAIC. Các mẫu xe của hãng được sản xuất bởi JAC và Huawei tại nhà máy Trung Quốc. Sau khi mẫu sedan S800 đạt doanh số tích cực trong phân khúc xe sang tại Trung Quốc, Maextro đã quyết định tiếp tục tham gia một phân khúc đang tăng trưởng mạnh tại nước này là MPV cao cấp. Mẫu xe mới mang tên V800 vừa được hãng hé lộ những hình ảnh đầu tiên trước ngày ra mắt.

Thương hiệu Maextro tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng một mẫu MPV hoàn toàn mới.

Maextro V800 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế tương đồng với đàn anh S800. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED cỡ lớn đặt dọc, trong khi lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ để nhường chỗ cho logo thương hiệu kích thước lớn ở trung tâm.

Xe được phối màu ngoại thất hai tông vàng đồng và nâu, kết hợp cùng nhiều chi tiết mạ chrome. Đây là phong cách đang được nhiều thương hiệu xe sang Trung Quốc áp dụng nhằm tạo sự khác biệt. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ thống chiếu sáng. V800 được trang bị đèn tích hợp tại khu vực tay nắm cửa, hỗ trợ chiếu sáng khi người dùng tiếp cận xe.

Maextro V800 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế tương đồng với đàn anh S800.

Ở phía sau, cụm đèn hậu sở hữu hàng nghìn bóng LED cỡ nhỏ có khả năng hiển thị các đồ họa phức tạp. Trong những hình ảnh được công bố, hệ thống này có thể tái hiện hình ảnh chim phượng hoàng trên toàn bộ dải đèn hậu.

Dù chưa công bố toàn bộ khoang cabin, những hình ảnh ban đầu cho thấy Maextro V800 được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ ngồi với bố trí 2+2+3. Nội thất được trang bị nhiều vật liệu da cao cấp kết hợp các chi tiết trang trí dạng pha lê. Điểm nổi bật nhất là cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn đi kèm lớp che điện tử có khả năng tạo hiệu ứng bầu trời sao tương tự Starlight Headliner trên các mẫu Rolls-Royce.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, cho công suất 173 mã lực. Kết hợp với đó là hai mô-tơ điện cho tổng công suất hệ thống đạt 530 mã lực. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 63,2 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 275 km hoàn toàn bằng điện theo tiêu chuẩn công bố.

Hiện Maextro chưa công bố giá bán chính thức của V800. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán mẫu MPV này sẽ có giá cao hơn sedan S800. Trước đó, S800 từng gây chú ý khi trở thành một trong những mẫu sedan hạng sang bán chạy tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm hơn 100.000 USD tương đương 2,63 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ Mercedes-Maybach.

Maextro V800 được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ ngồi với bố trí 2+2+3.

Với thiết kế sang trọng, nhiều công nghệ hiện đại cùng định hướng cạnh tranh trong phân khúc xe siêu sang, Maextro V800 được xem là bước đi tiếp theo của các nhà sản xuất Trung Quốc trong nỗ lực mở rộng hiện diện ở những phân khúc vốn do các thương hiệu châu Âu thống trị trong nhiều năm qua.