Nissan và Mitsubishi hợp tác phát triển xe bán tải mới

Hai hãng Nissan và Mitsubishi đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xe khung gầm rời khi hai hãng xác nhận sẽ cùng phát triển một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới. Dự án được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của Mitsubishi, đồng thời tạo nền tảng cho thế hệ bán tải kế tiếp của Nissan.

Theo kế hoạch được công bố, Nissan đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) hoàn toàn mới vào khoảng năm 2028. Đây sẽ là cơ sở để phát triển thế hệ tiếp theo của Nissan Frontier tại Mỹ, mẫu xe được xem là tương đương với Navara tại nhiều thị trường quốc tế.

Nissan đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) hoàn toàn mới.

Không chỉ phục vụ cho dòng bán tải, nền tảng mới còn được Nissan sử dụng cho các mẫu SUV khung gầm rời trong tương lai, bao gồm Xterra thế hệ mới và một mẫu SUV mang thương hiệu Infiniti.

Đáng chú ý, Mitsubishi nhiều khả năng cũng sẽ khai thác chung nền tảng này để phát triển dòng bán tải mới của riêng mình, qua đó mở rộng sự hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ. Hiện nay, Mitsubishi chỉ phân phối dòng bán tải Triton tại các thị trường ngoài Mỹ. Kể từ khi mẫu Raider bị khai tử vào năm 2009, hãng gần như vắng bóng hoàn toàn trong phân khúc bán tải tại quốc gia này.

Việc hợp tác với Nissan được xem là giải pháp giúp Mitsubishi nhanh chóng sở hữu một mẫu xe chiến lược trong phân khúc có doanh số lớn mà không cần đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất riêng tại Mỹ. Đây cũng là yếu tố quan trọng bởi Mitsubishi hiện là nhà sản xuất ô tô Nhật Bản duy nhất chưa có cơ sở sản xuất tại thị trường này. Các nguồn tin cho biết mẫu bán tải mới của Mitsubishi có thể ra mắt trước năm 2030, dù hãng chưa công bố thời gian cụ thể.

Theo Tổng giám đốc Mitsubishi Takao Kato, dự án bán tải mới là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh toàn cầu của hãng. Mitsubishi đặt mục tiêu nâng doanh số hàng năm từ khoảng 797.000 xe hiện nay lên 930.000 xe vào đầu thập niên 2030.

Nếu được phát triển đúng lộ trình, mẫu bán tải mới của Nissan và Mitsubishi sẽ gia nhập phân khúc bán tải cỡ trung, nơi đang có sự hiện diện của những cái tên như Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado và GMC Canyon.

Việc sử dụng nền tảng hoàn toàn mới cho thấy Nissan và Mitsubishi không chỉ hướng đến việc thay thế các dòng xe hiện hữu mà còn đặt mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh trong một trong những phân khúc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường Mỹ.

Mitsubishi sẽ khai thác chung nền tảng này để phát triển dòng bán tải mới của riêng mình.

Dù thông số kỹ thuật và thiết kế vẫn chưa được công bố, sự hợp tác giữa hai hãng xe Nhật Bản đang mở ra khả năng xuất hiện một thế hệ bán tải mới có quy mô toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng cho nhiều mẫu SUV khung gầm rời trong tương lai.

Song song với kế hoạch phát triển bán tải, Mitsubishi cũng vừa xác nhận sẽ hồi sinh dòng SUV Pajero. Mẫu SUV huyền thoại này được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xe địa hình của thương hiệu Nhật Bản trong những năm tới.