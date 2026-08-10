Honda Dream Thái '7 số' hơn 30 năm tuổi, sơn zin giá 120 triệu đồng

Honda Dream II từng được xem là một trong những mẫu xe máy biểu tượng của Việt Nam trong thập niên 1990. Những chiếc Dream nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam lúc bấy giờ có giá tương đương 8-10 cây vàng, trở thành tài sản đáng mơ ước của nhiều gia đình.

Honda Dream Thái '7 số' là cách gọi quen thuộc của giới chơi xe, chủ yếu để chỉ những chiếc Dream II đời đầu có số máy 7 chữ số. Những chiếc xe thuộc nhóm này xuất hiện vào khoảng năm 1992-1993, thường được biết đến với tên gọi Dream tem hồng. Đây cũng là thế hệ Dream Thái đầu tiên tạo dựng danh tiếng tại Việt Nam, trước khi những chiếc Dream tem lửa xuất hiện phổ biến hơn vào khoảng năm 1994-1995.

Chiếc Dream Thái 7 số của anh Nguyễn Lâm vừa có người chốt mua với giá khá cao lên đến 120 triệu đồng.

Chiếc xe đang được anh Nguyễn Lâm chào bán thuộc bản Dream Thái "7 số", sở hữu ngoại hình khá đặc biệt với sự kết hợp giữa màu nâu đỏ và kem. Theo chủ xe, chiếc Dream vẫn giữ nước sơn zin. Sau hơn 30 năm, việc một chiếc xe còn giữ được lớp sơn nguyên bản là yếu tố rất được người chơi xe cổ quan tâm, bởi giá trị của những mẫu xe này không chỉ nằm ở độ đẹp mà còn ở mức độ nguyên bản.

Qua loạt hình ảnh thực tế, chiếc Dream có ngoại hình mang màu nâu đỏ bóng, kết hợp phần yếm trước màu kem. Kiểu dáng vuông vức, gọn gàng của Dream II gần như vẫn được giữ nguyên, từ phần đầu xe, yếm, thân xe cho tới bộ chắn bùn. Cụm đèn pha hình chữ nhật, xi-nhan đặt hai bên và đồng hồ cơ mang đậm phong cách xe máy của những năm 1990.

Chiếc Dream có ngoại hình còn khá mới.

Bộ vành nan hoa mạ sáng kết hợp với chắn bùn và ống xả mạ crôm khiến chiếc xe có vẻ ngoài khá bắt mắt. Yên xe màu đen dạng dài, tay dắt phía sau và các chi tiết cao su đều giữ thiết kế nguyên bản của dòng Dream. Phần tem Dream trên thân xe cũng góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của chiếc xe từng được xem là "giấc mơ" của nhiều người Việt.

Ở một số vị trí kim loại, đặc biệt khu vực chân phuộc trước, có thể thấy dấu hiệu oxy hóa theo thời gian. Đây là điều khó tránh khỏi với một chiếc xe đã có tuổi đời hơn 30 năm. Tuy nhiên, xét tổng thể qua hình ảnh, xe vẫn giữ được độ hoàn chỉnh khá tốt, phần thân vỏ, lốc máy, vành nan hoa và các chi tiết mạ crôm đều được chăm sóc khá kỹ.

Ở một số vị trí kim loại, đặc biệt khu vực chân phuộc trước, có thể thấy dấu hiệu oxy hóa theo thời gian.

Trái tim của Dream II là động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 97cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 8 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp dạng số tròn, truyền động bằng xích.

Theo chia sẻ của anh Lâm, giá trị của chiếc Dream 7 số này không nằm ở công suất hay trang bị. Điều người chơi quan tâm hơn là chiếc xe còn bao nhiêu phần nguyên bản, nước sơn có phải sơn zin hay không, máy móc còn nguyên bản, số khung số máy có đúng giấy tờ và các chi tiết theo xe có còn đầy đủ hay không. Chiếc xe được anh săn mua lại từ chủ cũ ở Sài Gòn, xe hiện đã lăn bánh 24.395km.

Trái tim của Dream II là động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 97cc, làm mát bằng không khí.

Ưu điểm lớn nhất của Dream Thái là độ bền, kiểu dáng có tính biểu tượng và khả năng giữ giá đối với những xe nguyên bản. Xe nhẹ khoảng 93 kg, dễ điều khiển, động cơ đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu.

Đặc biệt, với những người từng có ký ức về Dream Thái trong những năm 1990, việc sở hữu một chiếc xe còn giữ được diện mạo ban đầu còn mang giá trị hoài niệm. Trang bị của Dream II rõ ràng khá cơ bản, nhưng chính sự đơn giản này lại là một trong những yếu tố giúp mẫu xe có sức sống lâu bền.

Động cơ 97cc không mạnh nếu đặt cạnh các mẫu xe số 110-125cc hiện nay, nhưng lại nổi tiếng về độ bền và khả năng vận hành ổn định. So với những mẫu xe máy hiện nay, kết cấu động cơ Dream Thái ít phức tạp, không có các hệ thống điện tử hiện đại, việc bảo dưỡng và sửa chữa cũng tương đối đơn giản.

Ngược lại, hạn chế của một chiếc Dream hơn 30 năm tuổi cũng khá rõ. Công suất thấp, phanh tang trống, hệ thống giảm xóc và trang bị an toàn đều đã lỗi thời nếu so với xe máy hiện đại. Các chi tiết cao su, gioăng phớt, hệ thống điện hay những bộ phận bằng kim loại cũng có thể xuống cấp theo thời gian. Phụ tùng nguyên bản ngày càng khó tìm, trong khi việc thay thế bằng đồ mới có thể ảnh hưởng tới giá trị sưu tầm của xe.