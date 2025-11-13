Nissan Navara đời mới sắp trình làng, "mượn" khung gầm của Mitsubishi Triton

Phiên bản mới của Navara được phát triển trên nền tảng khung gầm chung với Mitsubishi Triton, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn thiết kế và trải nghiệm vận hành đặc trưng của Nissan.

Nissan "nhá hàng" Navara thế hệ mới qua 1 đoạn video. Ảnh: Nissan

Theo kế hoạch, Navara thế hệ mới sẽ ra mắt chính thức vào ngày 19/11 tại Australia và New Zealand, hai thị trường vốn được xem là “cứ địa” của dòng xe bán tải Nissan. Đây cũng là khu vực mà thương hiệu Nhật Bản đã tiêu thụ hơn 420.000 xe Navara kể từ năm 1986.

Những hình ảnh dựng lại từ loạt teaser chính thức cho thấy Nissan Navara 2026 sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, khỏe khoắn và hiện đại hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha LED chia tầng và nắp ca-pô dập gân nổi – những yếu tố mang đậm “DNA” của Nissan.

Navara mới dùng khung gầm Triton nhưng được hứa hẹn sẽ có nhiều tinh chỉnh. Ảnh: Nissan

Ở phía sau, Navara vẫn giữ dáng đèn hậu tương tự Triton nhưng được bổ sung nắp thùng sơn đen bóng, dải ốp nối liền hai cụm đèn và dòng chữ NAVARA dập nổi trên kim loại, mang đến vẻ mạnh mẽ và cao cấp. Thân xe gần như tương đồng Triton, chỉ thay đổi nhẹ ở các chi tiết trang trí như viền mạ sáng quanh cửa sổ hay cột B.

Nằm dưới nắp ca-pô là động cơ dầu 2.4L tăng áp, công suất khoảng 201 mã lực, tương đương Mitsubishi Triton mới. Cấu hình này hứa hẹn đem lại khả năng kéo tải và off-road mạnh mẽ, tiếp nối truyền thống bền bỉ của dòng bán tải Nissan.

Ngoài ra, hãng đang phát triển thêm phiên bản plug-in hybrid (PHEV), phù hợp với xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc bán tải, tương tự Ford Ranger PHEV hay BYD Shark.

Nissan đang xem xét giới thiệu Navara phiên bản thể thao NISMO. Ảnh: Nissan

Nissan xác nhận sẽ tung ra bản Pro-4X Warrior, phát triển cùng đối tác Premcar – đơn vị nổi tiếng tại Úc chuyên tinh chỉnh xe off-road. Phiên bản này dự kiến được trang bị hệ thống treo hiệu năng cao, lốp địa hình chuyên dụng, ốp hốc bánh xe mở rộng, cản trước bằng thép và móc kéo màu đỏ đặc trưng.

Bên cạnh đó, hãng cũng đang xem xét giới thiệu phiên bản thể thao NISMO, mang phong cách tương tự các mẫu Patrol NISMO và Z Proto, hướng đến khách hàng yêu thích trải nghiệm lái phấn khích cùng diện mạo đậm chất thể thao.

Nissan Navara mới sẽ được giới thiệu đầu tiên tại Australia và New Zealand. Ảnh: Nissan

Nissan Navara mới sẽ được giới thiệu đầu tiên tại Australia và New Zealand trong nửa đầu năm 2026, sau đó mở rộng sang các khu vực khác. Tại Nam Mỹ, Nissan dự kiến duy trì một phiên bản nâng cấp dựa trên thế hệ 2014, thay vì chuyển sang khung gầm Triton mới, chiến lược tương tự nhiều hãng xe Nhật Bản để phù hợp từng thị trường.

Với nền tảng khung gầm mới, thiết kế lột xác, trang bị hiện đại cùng các biến thể đa dạng, Nissan Navara 2026 được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh đáng kể trước loạt đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như Toyota Hilux (thế hệ mới ra mắt 2026), Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman, GWM Cannon, BYD Shark hay JAC T9.

Ảnh dựng đồ họa AI Nissan Navara thế hệ mới. Ảnh: Kolase.ru

Giới chuyên môn dự đoán Navara mới sẽ có mức giá cạnh tranh để tạo lợi thế khi ra mắt, đặc biệt nhờ sự trở lại của bản Pro-4X Warrior và tiềm năng xuất hiện bản NISMO. Tất cả hứa hẹn giúp Nissan tái khẳng định vị thế trong phân khúc bán tải tầm trung, nơi mà chất off-road và trải nghiệm lái “đậm chất Nissan” vẫn luôn được người dùng trung thành đánh giá cao.