Ford Ranger "mất ngôi", Toyota Hilux bứt tốc với 1.000 xe bán ra

Thị trường xe bán tải Việt Nam tiếp tục có biến động trong tháng 6/2026 khi Toyota Hilux bất ngờ vượt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm Hilux đánh bại đối thủ đến từ Mỹ, cho thấy sức cạnh tranh của mẫu bán tải Nhật đang được cải thiện rõ rệt.

Theo số liệu bán hàng, Toyota Hilux đạt doanh số 1.000 xe trong tháng 6/2026, tăng mạnh so với 648 xe của tháng trước. Trong khi đó, Ford Ranger chỉ tiêu thụ được 852 xe, giảm 237 xe so với tháng 5, qua đó để mất vị trí dẫn đầu với khoảng cách 148 xe.

Trước đó, Hilux cũng từng vượt Ranger trong tháng 2 với doanh số 871 xe, nhưng Ford nhanh chóng lấy lại ưu thế ở những tháng tiếp theo. Việc Hilux thêm một lần dẫn đầu cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc bán tải không còn là sân chơi một chiều như trước.

Dù vậy, xét trên kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm, Ford Ranger vẫn duy trì vị trí số một với 6.986 xe bán ra, nhiều hơn 3.005 xe so với Toyota Hilux (3.981 xe). Tuy nhiên, thị phần của Ranger đang có dấu hiệu thu hẹp khi các đối thủ đồng loạt cải thiện doanh số.

Một trong những lợi thế của Hilux nằm ở mức giá dễ tiếp cận hơn. Mẫu bán tải của Toyota hiện có giá từ 632-903 triệu đồng, trong khi Ford Ranger khởi điểm từ 707 triệu đồng và cao nhất lên tới 1,093 tỷ đồng.

Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của Hilux vẫn được duy trì hộp số sàn, phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ công việc hoặc kinh doanh. Trong khi đó, Ranger đã dừng phân phối phiên bản số sàn, khiến lựa chọn có giá thấp nhất hiện nay là bản số tự động.

Ở khía cạnh sức mạnh động cơ, Hilux cũng có thêm lợi thế khi phiên bản cao cấp sử dụng động cơ diesel 2.8L tăng áp, sản sinh 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Trong khi đó, Ford đang chuyển đổi danh mục sản phẩm, loại bỏ động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L 207 mã lực để thay bằng máy dầu tăng áp đơn 2.0L công suất 170 mã lực trên nhiều phiên bản.

Ford vẫn duy trì lợi thế về hiệu năng ở phiên bản Ranger Wildtrak V6 3.0L mới với công suất 246 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Tuy nhiên, mức giá hơn 1 tỷ đồng khiến phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng riêng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với Hilux ở phân khúc phổ thông.

Ngoài yếu tố sản phẩm, nguồn cung cũng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua doanh số. Sau đợt khan hàng kéo dài từ đầu năm, lượng xe Hilux nhập về trong tháng 6 đã được cải thiện, tạo điều kiện để doanh số bứt phá. Ngược lại, một số đại lý Ford cho biết lượng xe Ranger giảm trong tháng vừa qua còn do tình trạng thiếu nguồn cung của phiên bản số sàn.

Ở nhóm còn lại, Mitsubishi Triton ghi nhận 221 xe bán ra trong tháng 6, tăng khoảng 64% so với tháng trước, trong khi Isuzu D-Max chỉ đạt 18 xe và tiếp tục là mẫu bán tải có doanh số thấp nhất thị trường.

Việc Hilux hai lần vượt Ranger chỉ trong nửa đầu năm cho thấy khoảng cách giữa hai mẫu xe đang dần được thu hẹp. Dù Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam tính theo doanh số cộng dồn, cuộc đua ở phân khúc này được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý trong những tháng cuối năm.