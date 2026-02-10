"Vua tay ga" Honda thế hệ mới trình làng với nhiều nâng cấp công nghệ

Với định vị là chiếc xe ga đa dụng cao cấp, ADV160 vốn được tích hợp các trang bị cao cấp bậc nhất. Xe sở hữu lối thiết kế đặc trưng để vừa có thể thoải mái khi di chuyển trên phố, vừa thuận tiện khi thực hiện các hành trình dài.

Ở phiên bản ADV160 RoadSync 2026 vừa trình làng, xe được bổ sung hệ thống Honda RoadSync, vốn cũng đã được cập nhật ở các thị trường khác. Công nghệ này cho phép kết nối điện thoại thông minh thông qua Bluetooth, hỗ trợ người lái thực hiện các thao tác như nghe gọi, nghe nhạc, theo dõi thông báo và sử dụng chức năng dẫn đường bằng giọng nói trực tiếp trên màn hình đồng hồ. Toàn bộ các chức năng được điều khiển thông qua cụm công tắc bên trái tay lái, góp phần giảm thiểu thao tác rời tay và hạn chế việc phân tâm khi vận hành xe, qua đó nâng cao mức độ an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.

Về mặt vận hành, ADV160 RoadSync vẫn duy trì nền tảng kỹ thuật vốn đã được đánh giá cao. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, mô-men xoắn đến sớm và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Cấu hình này cho phép xe vận hành hiệu quả cả trong môi trường đô thị đông đúc lẫn các hành trình đường dài ở tốc độ ổn định.

Hệ thống an toàn được tăng cường với phanh ABS trên bánh trước kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng ga trên bề mặt đường trơn trượt hoặc không bằng phẳng, từ đó nâng cao sự tự tin cho người điều khiển trong nhiều điều kiện thời tiết và mặt đường khác nhau.

Khung gầm và hệ thống treo tiếp tục thể hiện rõ bản sắc adventure với phuộc trước dạng ống lồng và phuộc sau đôi tích hợp bình dầu rời của Showa. Cấu hình này cho khả năng hấp thụ xung lực tốt khi đi qua gờ giảm tốc, mặt đường xấu hoặc các đoạn đường gồ ghề nhẹ, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa mục đích trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh các nâng cấp về công nghệ kết nối, cụm đồng hồ kỹ thuật số trên ADV160 RoadSync cũng được tinh chỉnh giao diện theo hướng hiện đại và trực quan hơn. Màn hình hiển thị đầy đủ các thông số vận hành quan trọng như tốc độ, vòng tua, quãng đường, mức nhiên liệu, mức tiêu hao và trạng thái kết nối RoadSync, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin trong mọi tình huống vận hành.

Tại thị trường Thái Lan, Honda ADV160 RoadSync 2026 được niêm yết với mức giá 101.900 baht - khoảng 84,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.