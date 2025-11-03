Xe MPV Elgrand mới của Nissan chốt lịch ra mắt

Kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1997, Elgrand luôn được xem là mẫu xe đầu bảng trong phân khúc MPV của Nissan, kết hợp giữa sự sang trọng, công nghệ hiện đại và tinh thần thủ công đặc trưng của Nhật Bản. Elgrand 2026 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế của concept Hyper Tourer 2023, mang phong cách tối giản hướng đến tương lai.

Phần đầu xe nổi bật với hơn hai chục đèn LED tạo họa tiết pixel, chiếm gần như toàn bộ mặt trước, tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo và nhận diện mạnh mẽ. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED liền mạch kéo dài toàn chiều ngang, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại, đậm chất công nghệ

Tổng thể Elgrand mới thể hiện triết lý “Timeless Japanese Futurism” – kết hợp giữa sự tinh tế truyền thống và yếu tố hiện đại, đem lại cảm giác sang trọng mà không phô trương. Khoang cabin của Elgrand 2026 được nâng cấp toàn diện, sử dụng da hai tông màu cao cấp cùng các chi tiết ốp gỗ và kim loại tinh xảo. Trung tâm bảng điều khiển nổi bật với hai màn hình 14,3 inch hiển thị thông tin và giải trí, mang lại giao diện hiện đại và trực quan.

Hàng ghế thứ hai được trang bị ghế “zero-gravity” – công nghệ mô phỏng tư thế thả lỏng trong môi trường không trọng lực, giúp giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Ngoài ra, tùy chọn hệ thống âm thanh Bose 22 loa, gồm cả loa tích hợp trong tựa đầu, mang đến trải nghiệm giải trí đẳng cấp tương đương các mẫu sedan hạng sang.

Nissan trang bị cho Elgrand thế hệ mới hệ thống dẫn động bốn bánh điện tử e-4ORCE – công nghệ từng xuất hiện trên Ariya EV và X-Trail e-Power. Hệ thống này điều phối mô-men xoắn giữa các trục, giúp xe vận hành ổn định, giảm hiện tượng chúi đầu khi tăng tốc hoặc phanh gấp, mang lại cảm giác êm ái và cân bằng vượt trội.

Theo nhà sản xuất, với thiết kế mới mẻ, nội thất đậm chất xa hoa và công nghệ tiên tiến, Nissan Elgrand 2026 không chỉ là một chiếc MPV, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống – nơi sự tiện nghi, tĩnh lặng và đẳng cấp được gói gọn trong một hành trình.