Chi tiết Omoda 4 sắp ra mắt tại Việt Nam, đa dạng phiên bản đấu BYD Dolphin

Thương hiệu Omoda vừa chính thức giới thiệu mẫu Omoda 4 (C4) tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng toàn cầu. Sau lần xuất hiện trước đó tại hội nghị người dùng của Chery, việc góp mặt tại sự kiện lớn này cho thấy mẫu xe đang được đẩy mạnh truyền thông, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong dải sản phẩm mới của hãng.

Tại Việt Nam, Omoda C4 đã được đưa vào kế hoạch nội địa hóa, trở thành mẫu xe lắp ráp thứ hai sau Jaecoo J5. Theo lộ trình, xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Hưng Yên – dự án dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động từ tháng 6/2026. Đáng chú ý, hãng dự kiến phân phối đầy đủ các cấu hình động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét.

Omoda C4 được định vị ở khoảng giao giữa phân khúc B-hatchback và B-SUV, hướng đến nhóm khách hàng đô thị. Xe có kích thước dài 4.420 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.570 mm, trục cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm 151 mm. Với cấu hình này, mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Dolphin hay một số dòng xe điện cỡ nhỏ khác. Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 402 lít và có thể mở rộng lên 1.126 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Ở mảng truyền động, bản máy xăng tăng áp cho công suất khoảng 147 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp. Trong khi đó, biến thể hybrid sử dụng hệ thống SHS với mô-tơ điện mạnh 204 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên và hộp số DHT.

Đáng chú ý, phiên bản thuần điện cũng được phát triển song song với hai tùy chọn pin 50,6 kWh và 67 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt khoảng 420 km và 500 km (theo chuẩn NEDC). Mô-tơ điện đặt tại cầu trước sản sinh công suất 204 mã lực, giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h.

Phiên bản điện hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC lên tới 120 kW, đồng thời tích hợp tính năng V2L cho phép cấp điện ra ngoài với công suất 3,3 kW. Đây là trang bị hữu ích cho các nhu cầu dã ngoại hoặc sử dụng thiết bị ngoại vi.

Về thiết kế, Omoda C4 gây ấn tượng với phong cách góc cạnh, cụm đèn định vị chữ X và lưới tản nhiệt dạng “mặt nạ đen”. Nội thất theo hướng tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm đặt dọc, bảng đồng hồ kỹ thuật số và một số chi tiết tạo điểm nhấn như nút khởi động dạng nắp bật. Xe được trang bị mâm 18 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, các chế độ lái tùy chỉnh cùng loạt tiện ích như Camping Mode hay Pet Mode.

Danh mục an toàn cũng khá đầy đủ với camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS tích hợp 19 tính năng, giúp Omoda C4 trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe đô thị điện hóa khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.