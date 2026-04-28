CATL khiến ngành xe điện “dậy sóng” với pin chạy 1.000km, sạc dưới 7 phút

Trong số các sản phẩm mới, nổi bật là bộ pin nhẹ hơn có khả năng vận hành lên đến 1.000 km và khả năng sạc nhanh được nâng cấp, cho phép sạc từ 10% đến 98% chỉ trong chưa đầy 7 phút.

Với mật độ năng lượng cao, pin Qilin mới nhất của CATL được thiết kế để tối ưu hóa không gian và tăng cường phạm vi hoạt động. Sản phẩm nhắm đến các nhà sản xuất ô tô đang đối mặt với các quy định nghiêm ngặt về hiệu quả nhiên liệu tại Trung Quốc và các thị trường khác.

Ngoài ra, CATL cũng đã ra mắt bộ pin lithium sắt photphat (LFP) có tên Shenxing nhằm giải quyết vấn đề thời gian sạc, vốn là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc sử dụng xe điện. Theo Financial Times, pin Shenxing mới đánh dấu một bước tiến đáng kể so với phiên bản trước, vốn chỉ sạc từ 5% lên 80% trong 15 phút. Đây là câu trả lời của CATL đối với mẫu pin có trên xe Blade của BYD, cho phép sạc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút.

CATL và BYD hiện kiểm soát hơn một nửa thị trường pin xe điện toàn cầu, khiến cuộc đua công nghệ pin giữa hai công ty trở nên quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm giải pháp chi phí thấp hơn, thời gian sạc nhanh hơn và phạm vi hoạt động xa hơn.

Công ty cũng thông báo kế hoạch cung cấp hàng loạt pin ion natri vào quý IV, một công nghệ được xem là giải pháp thay thế chi phí thấp hơn, giúp giảm sự phụ thuộc vào lithium, coban và niken. Đây được xem là “lựa chọn bền vững về nguồn tài nguyên cho các quá trình chuyển đổi năng lượng quy mô lớn trong tương lai”.

Để củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng xe điện, CATL dự định xây dựng 100.000 trạm sạc và đổi pin trên khắp Trung Quốc cùng với các nhà sản xuất ô tô địa phương vào cuối năm 2028.

CATL hiện là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn như Tesla, Toyota, và Xiaomi. Theo SNE Research, thị phần pin xe điện toàn cầu của CATL đã tăng lên 42,1% trong hai tháng đầu năm, từ 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thông báo mới nhất cho thấy CATL đang nỗ lực không chỉ để dẫn đầu về quy mô mà còn thúc đẩy tốc độ sạc, công nghệ pin và hiệu suất hoạt động tầm xa.