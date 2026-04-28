Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026 ra mắt: Roadster “lột xác” đậm chất thể thao

Guerrilla 450 Apex 2026 là một biến thể mang phong cách thể thao hơn so với Guerrilla 450 tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng nền tảng Sherpa như cũ, bản cập nhật lần này không tập trung tăng sức mạnh mà chủ yếu tinh chỉnh về thiết kế để đưa tới cảm giác lái thể thao đồng thời tư thế vận hành thoải mái hơn.

Xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 450cc, cho công suất tối đa 40 PS và mô-men xoắn 40 Nm, tương đương bản tiêu chuẩn. Xe sở hữu hai chế độ lái là Street và Sport có thể ghi nhớ chế độ đã sử dụng gần nhất ngay cả sau khi tắt máy, giúp tăng sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.

Điểm thay đổi quan trọng nằm ở vị trí ghi-đông mới, được hạ thấp và điều chỉnh lại, khiến tư thế ngồi hơi chồm về phía trước hơn so với bản thường. Điều này giúp chiếc xe trở nên thể thao hơn, phù hợp với những ai muốn cảm giác lái phấn khích hơn từ mẫu roadster hạng trung này.

Một thay đổi đáng chú ý khác của xe là bộ lốp mới kích thước 17 inch từ Vredestein, dòng Centauro ST, được thiết kế thiên về đường nhựa nhiều hơn. Nhà sản xuất cho biết lốp mới giúp tăng độ bám đường, đặc biệt trong điều kiện đường ướt hoặc bề mặt có độ bám thấp.

Dù mang phong cách thể thao hơn, cấu trúc chính của xe vẫn giữ nguyên với khung thép dạng twin spar, cân bằng giữa độ ổn định và sự linh hoạt. Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ TFT 4 inch Tripper Dash tích hợp dẫn đường Google Maps và kết nối smartphone vẫn được giữ nguyên.

Guerrilla 450 Apex 2026 được bổ sung thêm hai màu mới là Apex Red và Apex Black, đi kèm các chi tiết trang trí như tem viền mâm, ốp yên sau và các chi tiết ốp đầu xe đồng bộ màu sắc. Xe được bán tại châu Âu với giá khởi điểm từ 4.995 bảng Anh - khoảng 178 triệu đồng.