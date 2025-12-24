Những mẫu xe hybrid phổ thông được giảm giá trước thềm giảm thuế

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, các dòng xe sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, bao gồm cả hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV), sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng chủng loại. Quy định này đồng thời xóa bỏ sự phân biệt giữa hai nhóm hybrid, đưa toàn bộ phân khúc về cùng một mặt bằng chính sách.

Trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng trì hoãn quyết định mua xe để chờ mức thuế mới, các hãng và đại lý đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi trong những tháng cuối năm nhằm kích cầu và đảm bảo doanh số. Thị trường ghi nhận làn sóng giảm giá sâu trên nhiều mẫu hybrid phổ thông, trong đó không ít xe có mức ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.

Toyota

Toyota Camry hybrid

Toyota hiện là thương hiệu sở hữu danh mục xe hybrid tự sạc lớn nhất tại Việt Nam và cũng là cái tên nổi bật nhất trong đợt khuyến mãi này. Trong tháng 12, hãng áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho hầu hết các mẫu hybrid, ngoại trừ Innova Cross HEV và Alphard HEV.

Tâm điểm là Toyota Camry HEV, khi cả hai phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm khoảng 146–153 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Camry HEV chỉ còn khoảng 1,314–1,377 tỷ đồng, trở thành mẫu xe hybrid có mức giảm lăn bánh lớn nhất thị trường hiện nay.

Hai mẫu crossover cỡ nhỏ Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế lần lượt về khoảng 859 triệu và 727 triệu đồng, kèm quà tặng bảo hiểm thân vỏ một năm.

Honda

Honda cũng không đứng ngoài cuộc đua khi triển khai ưu đãi cho các mẫu hybrid chủ lực trong tháng cuối năm. Civic e:HEV RS sản xuất năm 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với khách hàng mua xe trả thẳng, tương đương mức giảm khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 899 triệu đồng. Với hình thức mua trả góp, mức hỗ trợ giảm còn 50%.

Honda CR-V RS e:HEV

Honda HR-V e:HEV RS được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 44 triệu đồng và kéo giá thực tế về khoảng 825 triệu đồng. Riêng CR-V e:HEV RS hiện không còn nhiều xe do chuẩn bị chuyển sang giai đoạn lắp ráp trong nước.

Suzuki

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm khoảng 60 triệu đồng, kèm gói bảo dưỡng dài hạn, đưa giá thực tế xuống quanh mốc 530–540 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị Fronx, dù mới ra mắt, cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức giảm dao động từ hơn 20 đến khoảng 60 triệu đồng tùy phiên bản.

Kia

Kia Carnival HEV

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Kia Carnival Hybrid cũng được điều chỉnh giá mạnh tay. Các phiên bản Carnival HEV đang phân phối có giá niêm yết từ 1,619 đến gần 1,88 tỷ đồng, đồng thời được áp dụng mức giảm trực tiếp 80 triệu đồng trong tháng 12. Đây được xem là động thái nhằm tạo sức hút cho dòng MPV hybrid cỡ lớn trong bối cảnh phân khúc này có giá bán cao và chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tâm lý chờ chính sách.

BYD và Jaecoo

BYD Sealion 6

Các mẫu hybrid cắm sạc đến từ Trung Quốc tiếp tục tận dụng lợi thế chính sách và giá bán. BYD Sealion 6 được phân phối với hai phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói quà tặng có tổng giá trị lớn. Jaecoo J7 PHEV cũng áp dụng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 90% cho cả hai phiên bản, kèm quà tặng phụ kiện.

Jaecoo J7 PHEV

Nhìn tổng thể, việc các hãng xe đồng loạt tăng ưu đãi cho xe hybrid trong giai đoạn cuối năm phản ánh rõ tác động tức thì của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt sắp điều chỉnh, cũng như tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng. Trong khi mức giảm giá sau ngày 1/1/2026 vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu hình xe, dung tích động cơ và biểu phí địa phương, các chương trình khuyến mãi hiện tại đang mở ra cơ hội đáng cân nhắc cho những khách hàng có nhu cầu mua xe sớm và muốn tối ưu chi phí lăn bánh.