Đây là 3 mẫu xe hybrid nhập Thái "đắt khách" tại thị trường Việt Nam

Trong nhóm xe hybrid nhập khẩu từ Thái Lan đang góp mặt tại thị trường Việt Nam, ba mẫu Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Corolla Cross 1.8HEV và Toyota Camry đang nổi lên như những lựa chọn chủ lực nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, không gian tiện dụng và khả năng vận hành tiết kiệm.

Dù thuộc ba phân khúc khác nhau, cả ba đều đã tạo dựng được vị thế riêng trong mắt người dùng Việt nhờ độ tin cậy và mức độ hoàn thiện đồng đều.

Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng)

Honda CR-V e:HEV RS cho thấy cách tiếp cận mạnh mẽ hơn của hãng đối với thị trường hybrid phổ thông. Ngoại hình của xe có nhiều đường cắt táo bạo, phần đầu xe được nhấn mạnh bằng dải đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt tối màu và tổng thể thân xe mang dáng vẻ khoẻ khoắn của một chiếc SUV cỡ C. Chiều dài cơ sở lớn giúp chiếc xe có vóc dáng trường hơn, đồng thời tạo lợi thế rõ rệt khi bước vào cabin.

Không gian nội thất của CR-V e:HEV RS được thiết kế theo triết lý tối giản nhưng chắc tay, màn hình trung tâm đặt nổi, cụm điều khiển bố trí hợp lý và chất liệu ốp mang lại cảm giác cao cấp hơn thế hệ trước. Hàng ghế sau rộng rãi là điểm cộng lớn của CR-V, phù hợp với nhu cầu gia đình.

Sức mạnh của Honda CR-V e:HEV RS đến từ hệ truyền động hybrid i-MMD, kết hợp động cơ xăng và hai mô-tơ điện, cho phép xe vận hành chủ yếu bằng điện trong nhiều tình huống, chuyển đổi mượt mà và giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Hệ thống Honda Sensing thế hệ mới với các chức năng như phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù giúp CR-V e:HEV RS duy trì mức an toàn cao trong phân khúc.

Toyota Corolla Cross 1.8HEV (từ 905 triệu đồng)

Toyota Corolla Cross 1.8HEV vẫn giữ phong cách quen thuộc, thiên về sự thực dụng và gọn gàng. Dáng xe hướng tới đô thị nhiều hơn, với phần đầu được nhận diện bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn LED thanh mảnh, đủ hiện đại mà không quá phô trương.

Nội thất xe tập trung vào sự tiện dụng với bố cục đơn giản, màn hình giải trí dễ dùng, ghế bọc da vừa vặn và khoang sau có không gian đủ thoải mái cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ hybrid 1.8L hoạt động mượt ở dải tốc độ thấp, mang lại lợi thế tiêu thụ nhiên liệu trong phố nhờ khả năng luân chuyển linh hoạt giữa xăng và điện. Cảm giác lái không quá thể thao nhưng ổn định, phù hợp với nhóm khách hàng tìm sự nhẹ nhàng và bền bỉ.

Corolla Cross 1.8HEV cũng sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo lệch làn, phanh tự động, kiểm soát hành trình chủ động và hỗ trợ đèn pha, tạo ra lớp bảo vệ toàn diện cho người dùng trong phân khúc crossover cỡ C.

Toyota Camry 2.5 HEV (từ 1,46 tỷ đồng)

Toyota Camry tiếp tục giữ vững vẻ điềm đạm và sang trọng khi bước sang phiên bản hybrid. Thiết kế xe gây ấn tượng bằng phần đầu thấp, các đường chrome tinh tế và tổng thể thanh lịch, phù hợp nhóm khách hàng ưu tiên sự chững chạc.

Không gian nội thất của Camry cho cảm giác cao cấp hơn nhờ vật liệu tốt, ghế chỉnh điện thoải mái, khu vực điều khiển được hoàn thiện gọn gàng và đặc biệt là hàng ghế sau rộng rãi, vốn là điểm mạnh truyền thống của mẫu sedan hạng D này.

Toyota Camry hybrid sử dụng động cơ 2.5L kết hợp 2 mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 231 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc tuyến tính, êm ái và tiết kiệm đáng kể trong những hành trình dài.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới bổ sung thêm nhiều chức năng hỗ trợ chủ động, kết hợp với khả năng cách âm tốt và sự ổn định của khung gầm TNGA, giúp Camry duy trì vị thế mẫu sedan đáng tin cậy nhất trong phân khúc.

Dù mỗi mẫu xe hướng tới một nhóm người dùng khác nhau, vẫn cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt của thị trường Việt Nam, người dùng đang chuyển dịch mạnh sang công nghệ hybrid để tối ưu chi phí sử dụng nhưng không đánh đổi sự tiện nghi và trang bị. Đây là lý do khiến Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Corolla Cross 1.8HEV và Toyota Camry tiếp tục được xem như những đại diện tiêu biểu của dòng xe nhập Thái trong giai đoạn hiện nay.