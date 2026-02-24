Honda CB1000GT 2026 ra mắt với loạt công nghệ ‘đỉnh nóc’

Được phát triển trên nền tảng của CB1000 Hornet, mẫu xe mới không đơn thuần là một phiên bản gắn thêm kính chắn gió hay dàn áo, mà là một cấu trúc Gran Turismo hoàn chỉnh. Honda CB1000GT 2026 hướng tới nhóm khách hàng đòi hỏi hiệu năng thể thao ở cấp độ superbike nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái và tính thực dụng cho hành trình dài.

Trái tim của CB1000GT là khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC dung tích 999cc, thừa hưởng nền tảng công nghệ từ CBR1000RR Fireblade. Ở cấu hình dành cho sport-touring, động cơ này được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 110,1 kW (xấp xỉ 150 mã lực) tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 102 Nm tại 8.750 vòng/phút. Honda cũng cải thiện động cơ nhằm giúp dải tua thấp và trung bình được làm mượt đáng kể, mang lại phản hồi ga tuyến tính hơn, giúp xe dễ kiểm soát khi thoát cua và duy trì tốc độ hành trình ổn định trong thời gian dài.

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên phiên bản 2026 là hệ thống treo bán chủ động Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment). Hệ thống này sử dụng dữ liệu từ IMU 6 trục để điều chỉnh lực giảm chấn gần như tức thời, tùy theo trạng thái vận hành thực tế. Khi phanh gấp, vào cua tốc độ cao hoặc chở thêm hành khách và hành lý, hệ thống sẽ tự động tối ưu độ ổn định khung gầm, hạn chế hiện tượng chúi đầu hoặc dao động thân xe.

Xe sử dụng hộp số 6 cấp tích hợp quickshifter tiêu chuẩn từ nhà máy, hỗ trợ sang số nhanh hai chiều, tăng tính liền mạch khi tăng tốc hoặc vượt xe trên cao tốc. Bốn chế độ lái tiêu chuẩn gồm Sport, Standard, Rain và Tour cho phép người lái thay đổi đặc tính phản hồi tổng thể, bên cạnh chế độ User để tùy chỉnh sâu theo phong cách cá nhân.

Về thiết kế, CB1000GT khác biệt rõ rệt so với bản naked Hornet nhờ dàn áo full-fairing được phát triển thông qua thử nghiệm hầm gió. Kính chắn gió chỉnh tay 5 cấp cho phép điều chỉnh luồng gió phù hợp với tốc độ và thể trạng người lái. Bình xăng dung tích 21 lít giúp xe đạt tầm hoạt động hơn 350 km sau mỗi lần đổ đầy, một thông số quan trọng đối với những hành trình xuyên tỉnh hoặc xuyên quốc gia. Yên xe dạng Comfort dày thêm 15 mm, kết hợp ghi-đông cao và rộng hơn, tạo tư thế ngồi thẳng, giảm áp lực lên cổ tay và lưng dưới.

Khối lượng khoảng 229 kg và chiều cao yên 825 mm cho thấy Honda vẫn giữ được sự cân bằng giữa tính ổn định ở tốc độ cao và khả năng tiếp cận với đa dạng người lái. Hệ thống phanh trước Nissin heo dầu radial 4 piston kết hợp Cornering ABS mang lại hiệu suất hãm tốc an toàn ngay cả khi xe đang nghiêng góc cua. Bộ lốp kích thước 120/70-17 phía trước và 180/55-17 phía sau là cấu hình quen thuộc trong phân khúc, đảm bảo độ bám và tính linh hoạt.

CB1000GT 2026 được tích hợp sẵn cruise control, sưởi tay lái và cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép đồng bộ điện thoại thông minh và truy cập các tính năng dẫn đường, cuộc gọi hay nghe nhạc. Việc đưa những trang bị này thành tiêu chuẩn cho thấy Honda định vị mẫu xe ở nhóm khách hàng cao cấp, vốn coi trọng sự tiện lợi không kém hiệu năng.

Tại châu Âu, CB1000GT 2026 được công bố với mức giá khoảng 13.999 euro - khoảng gần 428 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.