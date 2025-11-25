Toyota Veloz lần đầu có bản Hybrid, giá từ 472 triệu đồng

Toyota vừa trình làng phiên bản hybrid của mẫu MPV Veloz tại triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, đánh dấu lần đầu mẫu xe này được điện hóa.

Toyota Veloz lần đầu tiên được điện hóa

Trong giai đoạn mở đặt cọc sớm, xe có 4 phiên bản với giá 299–390 triệu Rupiah (tương đương 472–617 triệu đồng), trở thành mẫu hybrid rẻ nhất trong dải sản phẩm Toyota tại Indonesia, thậm chí thấp hơn cả Yaris Cross hybrid.

Ngoại thất của Veloz hybrid gần như giống hoàn toàn bản xăng, khác biệt nhận diện chủ yếu đến từ logo HEV phía sau. Riêng dòng Modellista được Toyota tạo điểm nhấn bằng bộ body-kit thể thao gồm ốp vòm bánh, nẹp sườn đen, phối màu hai tông và bộ mâm đen kim loại, hướng tới nhóm khách trẻ thích sự cá tính.

Thiết kế của Toyota Veloz hybrid không khác bản xăng, trừ logo mới.

Nội thất duy trì bố cục cũ, bổ sung chi tiết trang trí màu xanh lam để nhận diện bản hybrid tùy thị trường. Trang bị thay đổi theo từng phiên bản:

• Bản V: camera lùi, màn hình giải trí 9 inch, cụm đồng hồ mới.

• Bản Q: màn hình trung tâm 10 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ.

• Q Modellista: thêm body-kit thể thao.

• Q Modellista TSS: trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense.

Tâm điểm nâng cấp nằm ở hệ truyền động. Toyota trang bị cho Veloz hybrid động cơ xăng 1.5L mã 2NR-VEX kết hợp mô-tơ điện theo cấu trúc Series–Parallel Hybrid, tương tự Yaris Cross hybrid và Vios hybrid.

• Công suất động cơ xăng: 91 mã lực – 121 Nm

• Công suất mô-tơ điện: 80 mã lực – 141 Nm

• Tổng công suất hệ thống: 111 mã lực, dẫn động qua hộp số E-CVT.

Động cơ hybrid là điểm mới trên Toyota Veloz

Ở điều kiện tải nhẹ hoặc khi chạy đường bằng phẳng, xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện. Toyota cho biết quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện đã được tinh chỉnh để diễn ra gần như không nhận ra.

Bộ pin dung lượng 0,7 kWh tự sạc thông qua phanh tái tạo, giảm tốc hoặc khi động cơ hoạt động như máy phát – không cần cắm sạc ngoài.

Q TSS Modellista là cấu hình cao nhất của Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia

Phiên bản Q TSS Modellista là cấu hình cao nhất, sở hữu loạt công nghệ an toàn chủ động như: Phanh tự động khẩn cấp; Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Kiểm soát nhầm chân ga; Kiểm soát hành trình thích ứng; Khả năng cao về Việt Nam;...

Hiện tại, Toyota Veloz Cross tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ xăng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong khi đó, dải xe hybrid của Toyota Việt Nam đang mở rộng nhanh với Corolla Cross hybrid, Camry hybrid, Corolla Altis hybrid và Yaris Cross hybrid.

Toyota Veloz Cross hybrid có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới.

Veloz hybrid ra mắt Indonesia được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho khả năng Toyota sẽ sớm giới thiệu phiên bản hybrid tại Việt Nam, tương tự cách Innova Cross hybrid đã làm trước đó. Bối cảnh cạnh tranh cũng ủng hộ xu hướng này khi Mitsubishi Xpander hybrid đã ra mắt Thái Lan và Indonesia, dù chưa phân phối trong nước.

Nếu được đưa về Việt Nam, Veloz Cross hybrid hứa hẹn tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Toyota trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, nơi Mitsubishi Xpander vẫn đang dẫn đầu với hơn 15.000 xe bán ra sau 10 tháng, còn Veloz Cross đạt doanh số 6.225 xe.

Ảnh: T/H