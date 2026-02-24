Honda Dash 125 2026 ra mắt: Xe số cực tiết kiệm xăng

Ở lần nâng cấp này, Honda tập trung vào việc cập nhật màu sắc và thay đổi đồ họa. Tổng thể thiết kế vẫn duy trì phong cách underbone thể thao đặc trưng của dòng Dash: thân xe gọn gàng, các mảng ốp nhựa có đường gân sắc nét, phần đầu xe tích hợp đèn pha halogen truyền thống cùng chắn bùn trước - sau thiết kế đậm chất thể thao. Yên xe dạng liền khối có chiều dài hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu chở hai người trong điều kiện vận hành đô thị.

Dash 125 2026 được bổ sung bốn tùy chọn màu mới, chia thành hai phong cách đồ họa khác nhau. Các tông Silver, Blue và White theo xu hướng Modern Sporty, nhấn mạnh sự trẻ trung và năng động, trong khi bản Green theo chủ đề Neo Sportivo tạo ấn tượng mạnh mẽ và cá tính hơn. Lớp sơn được hoàn thiện với độ sâu và độ bóng tốt hơn, giúp chiếc xe trông cao cấp hơn dù cấu trúc thiết kế không thay đổi.

Về sức mạnh, Dash 125 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 124,9 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,8 - 9,85 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 4 cấp dạng rotary kết hợp ly hợp tự động, cấu hình quen thuộc trong phân khúc xe số phổ thông. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố vào khoảng 59 km/lít theo tiêu chuẩn EEV, phản ánh rõ định hướng tiết kiệm và tối ưu chi phí vận hành.

Mẫu xe số mới cũng được tích hợp phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau - một trang bị tương đối nổi bật trong nhóm xe số 125 cc. Hệ thống lốp không săm góp phần tăng độ an toàn khi vận hành thực tế. Xe có khối lượng khoảng 105 kg, chiều cao yên 767 mm phù hợp với thể trạng người dùng phổ thông, cùng khoảng sáng gầm 142 mm đủ để xử lý các điều kiện mặt đường đô thị. Kích thước tổng thể gọn gàng với chiều dài 1.894 mm và trục cơ sở 1.237 mm giúp xe linh hoạt trong môi trường giao thông đông đúc.

Trang bị tiện ích dừng ở mức cơ bản với khoang chứa đồ nhỏ dưới yên, móc treo phía trước và không gian để chân tương đối thoải mái. Đây không phải mẫu xe hướng đến công nghệ hay tính năng cao cấp, mà tập trung vào đúng giá trị cốt lõi của một mẫu underbone phổ thông: bền, tiết kiệm, dễ sử dụng và chi phí đầu tư hợp lý.

Tại Malaysia, Honda Dash 125 2026 có giá bán khoảng 41 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.