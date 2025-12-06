Santa Fe Hybrid "made in Việt Nam" mở bán tại Thái Lan, tiết kiệm nhiên liệu hơn cả Accent

Tại Thái Lan, Hyundai Santa Fe Hybrid 2026 được phân phối với hai cấu hình gồm Exclusive giá 1,599 triệu baht (khoảng 1,32 tỷ đồng) và Prestige giá 1,749 triệu baht (1,44 tỷ đồng). Hãng duy trì chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho xe, trong khi pin hybrid được bảo hành tới 8 năm hoặc 160.000 km.

Santa Fe Hybrid 2026 được phát triển trên nền tảng mới, đi kèm bộ khung kích thước lớn hơn đời trước. Xe đạt dài x rộng x cao lần lượt 4.830 x 1.900 x 1.770 mm và trục cơ sở 2.815 mm. Các thông số này tăng nhẹ ở cả chiều dài, chiều cao và chiều dài cơ sở, giúp khoang nội thất có nhiều khoảng trống hơn, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, nơi vốn được người dùng đánh giá cao ở một mẫu SUV ba hàng ghế.

Thiết kế ngoại thất duy trì phong cách vuông vức, cứng cáp từng gây chú ý ngay từ khi Santa Fe thế hệ mới ra mắt toàn cầu. Bản Exclusive tiêu chuẩn đã có đầy đủ đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED, đèn chào mừng, kính chắn gió hai lớp, bộ mâm 18 inch và cốp điện rảnh tay. Bản Prestige bổ sung đèn pha LED projector, kính chắn gió cách nhiệt năng lượng mặt trời cùng kính hai lớp cho hàng ghế trước để cải thiện khả năng cách âm, qua đó mang lại trải nghiệm yên tĩnh hơn cho hành khách.

Khoang cabin của Hyundai Santa Fe Hybrid là khu vực thể hiện rõ nhất sự nâng cấp. Màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm sáu cổng USB-C, sạc không dây và hệ thống âm thanh sáu loa. Nội thất bọc da toàn bộ, ghế trước chỉnh điện có chức năng sưởi và làm mát, trong khi hàng ghế thứ hai dạng thương gia được trang bị chế độ thư giãn và chỉnh điện. Hàng ghế cuối có thể gập theo tỷ lệ 50:50 nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần. Với phiên bản Prestige, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, ghế lái nhớ vị trí và hỗ trợ lưng bốn hướng cùng sạc không dây kép.

Gói an toàn trên Hyundai Santa Fe Hybrid được chuẩn hóa khá cao ngay từ bản Exclusive. Xe trang bị cruise control thông minh Stop & Go, phanh tự động khẩn cấp FCA, hỗ trợ giữ làn LKA/LFA, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mệt mỏi, cảnh báo mở cửa và hệ thống phanh tránh va chạm khi lùi RCCA. 6 túi khí và camera lùi là trang bị tiêu chuẩn. Bản Prestige được nâng tầm với camera 360 độ, cảm biến đỗ sau, hệ thống tránh va chạm khi lùi PCA-R và màn hình quan sát điểm mù.

Cấu hình hybrid của Santa Fe tại Thái Lan sử dụng động cơ tăng áp 1.6L T-GDI kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động cầu trước. Pin lithium-ion 1,49 kWh được đặt dưới sàn, vừa tối ưu không gian vừa giúp hạ thấp trọng tâm xe. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 5,1 lít/100 km đường hỗn hợp – thấp hơn cả mẫu sedan cỡ B Hyundai Accent, cho thấy hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu là điểm mạnh nổi bật của phiên bản hybrid này.

Santa Fe Hybrid hoàn toàn mới vì vậy hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu D-SUV hiện đại, tiết kiệm và nhiều tiện nghi, đồng thời cho thấy nỗ lực của Hyundai trong việc mở rộng sản phẩm “xanh” tại khu vực Đông Nam Á.