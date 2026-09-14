Cầm 500 triệu đồng trong tay, người Việt có thể chọn xe 7 chỗ nào

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam, người tiêu dùng hiện có thể tiếp cận một số mẫu xe 7 chỗ hạng trung với mức giá khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu xe này đều là phiên bản số sàn (MT) và không được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại.

Bước vào giai đoạn thấp điểm của thị trường (tháng 7 âm lịch) vừa qua, các hãng xe và đại lý đã tích cực triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng, khiến nhiều mẫu xe được bán ở mức vô cùng hấp dẫn, trong đó tiêu biểu là ba mẫu xe sau.

Toyota Avanza Premio MT

Đây là một trong những lựa chọn nổi bật, vốn có giá bán lẻ đề xuất 558 triệu đồng. Trong tháng 8, nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Tại một số đại lý, gói bảo hiểm này có thể quy đổi thành tiền mặt, giúp giảm tổng giá bán xuống còn 493 triệu đồng. Thậm chí, một số showroom ở miền Bắc còn chào bán mẫu xe này với mức giá thực tế chỉ 488 triệu đồng, áp dụng ngay cả cho xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026).

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Avanza Premio MT vẫn được trang bị một số tính năng như đèn LED trước/sau, gương chiếu hậu gập điện, màn hình giải trí 9 inch và chìa khóa thông minh. Tuy nhiên, khoang cabin vẫn khá cơ bản với ghế nỉ và điều hòa chỉnh cơ.

Mitsubishi Xpander MT

Mẫu xe này cũng nhận được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm theo phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Giá bán thực tế của Mitsubishi Xpander MT tại một số showroom ở Hà Nội dao động từ 480-485 triệu đồng, tương đương mức giảm tổng cộng 83-88 triệu đồng khi kết hợp các ưu đãi từ hãng và đại lý.

Tuy nhiên, về trang bị, Mitsubishi Xpander MT có phần thua kém so với Toyota Avanza Premio MT khi chỉ sử dụng bóng halogen cho cụm đèn chiếu sáng phía trước. Nội thất của Xpander MT cũng chỉ được trang bị ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ và màn hình giải trí 7 inch, không có hệ thống hỗ trợ lái ADAS và chỉ có 2 túi khí.

MG G50 MT

Cuối cùng, MG G50 MT là một cái tên cũng thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng với mức giảm giá kỷ lục. Mẫu xe này có giá niêm yết 559 triệu đồng nhưng đã được giảm xuống còn 459 triệu đồng và 445 triệu đồng tại các đại lý trong tháng vừa qua.

Đặc biệt, với voucher 50 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe thứ hai, giá thực tế của MG G50 MT có thể giảm xuống chỉ còn 395 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho các xe G50 MT sản xuất năm 2025 (VIN 2025). Về trang bị, MG G50 MT có đèn chiếu sáng halogen, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ và 2 túi khí, nhưng không có màn hình giải trí trung tâm.

Như vậy, với ngân sách 500 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn xe 7 chỗ, mặc dù các mẫu xe này chủ yếu là phiên bản tiêu chuẩn với trang bị hạn chế. Dĩ nhiên, giá bán có thể khác nhau tùy theo các đại lý.