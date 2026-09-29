Lộ danh tính các mẫu xe điện Tesla sắp về Việt Nam

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Tesla đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên Tesla Motors Vietnam trong tháng 9/2026. Động thái này mở đường cho khả năng hãng xe điện Mỹ triển khai hoạt động trực tiếp tại Việt Nam, dù thời điểm chính thức bán xe vẫn chưa được công bố.

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường xe điện đáng chú ý tại khu vực. Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hồi tháng 5, doanh số xe điện tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, đưa nước này trở thành thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á. Xe điện chiếm gần 40% tổng doanh số ô tô mới.

Tuy nhiên, Tesla sẽ bước vào một thị trường mà VinFast đã có lợi thế đáng kể. Theo nghiên cứu của HSC được CNBC dẫn lại, VinFast hiện chiếm khoảng 92% thị phần xe điện tại Việt Nam.

Lợi thế của VinFast không chỉ đến từ sản phẩm. Hãng xe Việt được hậu thuẫn bởi Vingroup, tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, với hệ sinh thái trải rộng từ hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi đến mạng lưới taxi điện. Vingroup ghi nhận doanh thu 221,97 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,52 tỷ USD, trong nửa đầu năm 2026.

Theo Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại BMI, thuộc Fitch Solutions, VinFast có lợi thế về nhận diện thương hiệu trong nước, hệ sinh thái tiêu dùng của Vingroup và mức độ hiện diện rộng thông qua mạng lưới taxi điện liên kết với hãng.

Hệ thống sạc và dịch vụ hậu mãi cũng giúp VinFast giảm bớt những rào cản đối với người mua xe điện. Supparoek Sawangwong, chuyên gia phân tích ASEAN tại Mobility Global, cho biết VinFast đang sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện của hãng.

Trong khi đó, Tesla sẽ phải xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ khách hàng nếu muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Đây là bài toán đáng chú ý trong một thị trường mà người mua vẫn quan tâm nhiều đến giá bán, tính thực dụng và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng xe.

Ông Tsoai nhận định Tesla sẽ khó cạnh tranh với VinFast tại Việt Nam nếu chỉ dựa vào khả năng cung cấp sản phẩm, bởi lợi thế của thương hiệu nội địa còn nằm ở hệ sinh thái và hạ tầng được xây dựng trên thị trường.

Tesla có lợi thế về thương hiệu và công nghệ

Dù VinFast đang có ưu thế về độ phủ trong nước, Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn đối với Tesla nhờ nhu cầu xe điện tăng nhanh.

Theo Peter Richardson, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, doanh số xe điện tại Việt Nam tăng 89% trong quý II/2026 so với cùng kỳ năm trước.

“Lợi thế lớn nhất của Tesla tại Việt Nam là thương hiệu toàn cầu mạnh, công nghệ tiên tiến và phần mềm”, ông Richardson nhận định. Những yếu tố này có thể giúp Tesla tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến công nghệ và xe điện cao cấp.

Thị trường Việt Nam cũng đang được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo World Bank, GDP Việt Nam tăng 8% trong năm 2025, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD. Tuy nhiên, mức thu nhập này cũng cho thấy giá bán sẽ là yếu tố quan trọng nếu Tesla muốn mở rộng ra ngoài nhóm khách hàng cao cấp.

VinFast hiện đã đạt quy mô đáng kể trên thị trường. Theo công bố của hãng, VinFast bán hơn 154.000 ô tô tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 và giữ vị trí hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

Trong năm 2025, thị phần của VinFast trên thị trường xe du lịch Việt Nam được hãng ước tính đạt 36%, tăng từ khoảng 22% một năm trước. Hãng cũng ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 23,11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ, dù khoản lỗ ròng tăng 59%, lên 1,12 tỷ USD.

Model 3 và Model Y có thể là những quân bài đầu tiên

Ba chuyên gia được CNBC phỏng vấn đều cho rằng Model 3 và Model Y có thể là những mẫu xe phù hợp để Tesla bắt đầu tiếp cận thị trường Việt Nam.

Model 3 là sedan có giá dễ tiếp cận hơn trong danh mục Tesla, trong khi Model Y là mẫu SUV crossover phổ biến của hãng. Theo Richardson, Tesla có thể trước tiên hướng tới nhóm khách hàng yêu thích công nghệ và có khả năng chi trả cao.

Nhà máy Tesla tại Thượng Hải cũng có thể đóng vai trò nguồn cung quan trọng nếu hãng triển khai bán xe tại Việt Nam, nhờ vị trí trong khu vực và khả năng tạo sự linh hoạt về nguồn cung.

Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, Tesla có thể cần mức giá cạnh tranh hơn hoặc một mẫu xe có chi phí thấp hơn. Theo các chuyên gia, lợi thế thương hiệu và công nghệ có thể giúp Tesla tạo sự khác biệt, nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ bài toán về giá, sạc, bảo dưỡng và phân phối.

Supparoek Sawangwong cho rằng Tesla và VinFast trong giai đoạn đầu có thể trở thành những thương hiệu để người tiêu dùng Việt Nam so sánh về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm sử dụng hơn là cạnh tranh trực tiếp ở mọi phân khúc.

Tesla có lợi thế về thương hiệu toàn cầu, phần mềm và công nghệ. VinFast lại sở hữu lợi thế về mạng lưới trong nước, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và hệ sinh thái Vingroup.

Do đó, nếu chính thức gia nhập Việt Nam, bài toán của Tesla sẽ không chỉ nằm ở việc đưa những mẫu xe như Model 3 hay Model Y vào bán. Hãng còn phải xây dựng trải nghiệm sở hữu đủ thuận tiện, từ sạc điện, bảo dưỡng, xử lý sự cố đến chi phí sử dụng trong dài hạn.

Hiện Tesla chưa công bố thời điểm chính thức bán xe tại Việt Nam. Hãng và VinFast cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.