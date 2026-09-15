Những bất tiện của Mitsubishi Xpander Cross 2023 mà người dùng lâu năm mới nhận ra

Sau một thời gian sử dụng, Mitsubishi Xpander Cross 2023 bộc lộ một số điểm bất tiện mà người dùng mới có thể khó nhận ra ngay từ đầu. Những hạn chế này không hẳn ảnh hưởng đến khả năng vận hành tổng thể, nhưng có thể gây khó chịu khi xe được sử dụng thường xuyên, đặc biệt trong điều kiện chở đủ người và di chuyển trong đô thị.

Ảnh thực tế một chiếc Xpander Cross 2023.

"Đuối" khi đủ tải, hành lý nặng

Đầu tiên là khả năng vận hành khi chở đủ tải. Xpander Cross 2023 sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Thông số này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường, nhưng khi xe chở đủ 7 người lớn cùng lượng hành lý nặng, sức kéo bắt đầu trở thành điểm yếu mà người dùng dễ nhận ra. Xe tăng tốc chậm hơn, đặc biệt khi cần tăng tốc để nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên những đoạn đường dốc.

Camera 360 an toàn nhưng bất tiện

Một bất tiện khác nằm ở cách hệ thống camera 360 hoạt động. Khi người lái vào số lùi (R), bật xi-nhan trái/phải hoặc đèn khẩn cấp, camera 360 sẽ tự động hiển thị trên màn hình trung tâm và khóa cứng giao diện. Người dùng không thể chuyển sang các chức năng khác, chẳng hạn bản đồ dẫn đường.

Chẳng hạn, khi xe đi vào vòng xoay, người lái đồng thời cần bật xi-nhan để chuyển hướng và quan sát bản đồ trên màn hình. Tuy nhiên, camera 360 lại chiếm toàn bộ màn hình khiến việc theo dõi dẫn đường bị gián đoạn. Trong trường hợp này, người dùng phải sử dụng thêm điện thoại để xem bản đồ, do chiếc điện thoại kia đang kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto.

Đáng chú ý, sự bất tiện không kết thúc ngay khi người lái tắt xi-nhan. Camera 360 vẫn có thể tiếp tục hiển thị thêm khoảng 5 giây trước khi màn hình trở lại giao diện chính. Khoảng thời gian này không dài nhưng đủ gây khó chịu khi thực hiện các thao tác liên tục trong đô thị.

Với những người không có nhu cầu sử dụng camera 360 theo cách tự động này, việc vô hiệu hóa hoàn toàn cũng không đơn giản. Người dùng phải tháo một phần tapi-lô cửa để can thiệp, ngắt dây tín hiệu của camera. Đây rõ ràng không phải giải pháp thuận tiện và cũng không phù hợp với những người muốn giữ nguyên hệ thống điện, nội thất nguyên bản của xe.

Nút chỉnh điều hòa

Cụm điều khiển điều hòa cũng là chi tiết dễ gây khó chịu sau thời gian dài sử dụng. Thay vì núm xoay truyền thống hoặc các phím bấm, Xpander Cross 2023 sử dụng dạng lẫy lên/xuống để điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió. Thiết kế này tạo cảm giác hiện đại nhưng khi thao tác nhanh trong lúc lái xe lại không trực quan bằng núm xoay.

Với núm vặn, người lái có thể dễ dàng nhận biết vị trí và điều chỉnh lượng nhiệt hoặc tốc độ quạt chỉ bằng một thao tác tay. Trong khi đó, dạng lẫy khiến người dùng phải thực hiện nhiều lần nhấn lên hoặc xuống nếu muốn thay đổi đáng kể mức cài đặt.

Nhìn chung, đây đều không phải những nhược điểm khiến Xpander Cross 2023 mất đi ưu thế về tính thực dụng. Tuy nhiên, chúng thuộc nhóm bất tiện chỉ dễ nhận ra sau một thời gian sử dụng, khi người lái đã quen với xe và bắt đầu gặp những tình huống thực tế mà thông số kỹ thuật hay một chuyến lái thử ngắn khó thể hiện hết.