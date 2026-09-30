Phản ánh vi phạm giao thông qua VNeTraffic: Gửi dễ dàng, CSGT xử lý gọn gàng

VNeTraffic là ứng dụng giao thông thông minh trên thiết bị di động do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) quản lý và phát triển. Trên đây có tính năng "Tạo phản ánh" giúp người dân góp sức cùng lực lượng chức năng xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Tính năng này cũng có thể dùng để gửi các phản ánh về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông,...

Cách gửi phản ánh vi phạm giao thông qua VNeTraffic

Trải nghiệm thực tế cho thấy, VNeTraffic hoạt động mượt mà trên cả Android và iOS, quá trình kích hoạt lẫn đăng nhập cũng rất nhanh chóng, đặc biệt hỗ trợ cả đăng nhập bằng sinh trắc học tiện dụng.

Ngay trên giao diện chính sau khi đăng nhập, tính năng "Tạo phản ánh" xuất hiện nổi bật ở góc trái (bên dưới "Ví QR giấy tờ").

Người dùng muốn phản ánh "Vi phạm giao thông" chỉ việc tick vào nhóm này, rồi nhấn "Chọn".

Chọn tạo phản ánh vi phạm giao thông trên VNeTraffic.

Tiếp theo, người dùng chọn hình ảnh hoặc video thể hiện rõ vấn đề cần phản ánh (có thể đính kèm tối đa 3 hình/video với dung lượng tối đa 20MP), khai thêm thời gian và nơi xảy ra sực việc (có thể dùng chức năng định vị với bản đồ tích hợp), kèm nội dung cụ thể (tối đa 500 ký tự).

Xong, nhấn nút "Gửi phản ánh" là hoàn thành.

Phản ánh được gửi thành công, công dân sẽ nhận được thông báo cập nhật tình trạng giải quyết.

Trải nghiệm thực tế: Gửi phản ánh dễ dàng, CSGT xử lý nhanh chóng

Trong một trường hợp phản ánh thực tế: Xe ô tô mang BKS 51L-932.xx và 51L-991.xx thường xuyên đỗ trên vỉa hè trước số nhà 123 Đồng Văn Cống (phường Cát Lái, TP.HCM) gây cản trở lối đi bộ của người dân, thậm chí ở giao lộ mà đuôi xe còn "ăn" ra ngoài mép vỉa hè gây khuất tầm nhìn.

Hình ảnh các xe vi phạm trong phản ánh trên VNeTraffic. (Ảnh chụp màn hình từ video đính kèm)

Người phản ánh đính kèm đầy đủ video và hình ảnh thể hiện rõ hành vi, địa điểm và thời gian xảy ra sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng có hình thức xử lý. Phản ánh cũng gợi ý giải pháp đỗ xe, rằng khu vực này có bãi gửi xe ô tô gần bên và hầm xe ở chung cư đối diện.

Theo nội dung phản ánh, sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 24/9/2026, được người dân gửi lên hệ thống lúc 17h52 và hệ thống đã tiếp nhận tức thời.

Ngay hôm sau, vào lúc 12h22 ngày 25/9, ứng dụng VNeTraffic có thông báo mới với nội dung: "Lực lượng CSGT đã tiếp nhận và tiến hành kiểm tra xác minh, giải quyết vụ việc phản ánh của công dân theo quy định".

Được biết, sau nhiều ngày gửi thư mời mà chủ xe chưa tới làm việc, đồng thời phát hiện phương tiện tiếp tục đỗ xe trên vỉa hè sai quy định đúng như phản ánh trước đó, chiều 29/9, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã trực tiếp tới hiện trường ghi nhận và làm việc với chủ xe.

Lực lượng CSGT xử lý xe vi phạm sau phản ánh của người dân trên VNeTraffic.

Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 6 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi nói trên có mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP nhưng không sửa đổi quy định xử phạt này.

Đáng chú ý, khi dùng tính năng "Tra cứu phạt nguội" trên VNeTraffic, hệ thống trả về kết quả xe ô tô mang BKS 51L-991.xx có hai lỗi phạt nguội đang ở trạng thái "Chưa xử phạt". Cả hai lỗi đều là "Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định", gồm:

- Vượt tốc độ từ 10Km/h đến 20Km/h vào lúc 10h41 ngày 8/6/2026 tại Km349+500, trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong;

- Vượt tốc độ từ 20Km/h đến 30Km/h vào lúc 17h25 ngày 20/8/2026 tại Km2008+900, trên tuyến Cần Thơ - Cà Mau.

Gửi phản ánh sao cho chuẩn? Trao đổi với PV liên quan việc một số người dân gửi phản ánh vi phạm giao thông bị trả lại với lý do: "Đề nghị công dân cung cấp thêm video (có gắn tọa độ, vị trí nơi xảy ra vụ việc, thời gian ghi nhận vụ việc, rõ biển số, hành vi,...) của phương tiện phản ánh để thể hiện khách quan hành vi vi phạm và tạo lại phản ánh về nội dung trên", đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có hướng dẫn cụ thể. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), người dân nên quay hoặc chụp bằng phần mềm Timemark. Khi đó, video/hình ảnh sẽ đánh dấu đầy đủ thời gian, địa điểm, tạo thuận lợi hơn cho việc xử lý vi phạm. "Hệ thống không thấy xác nhận về thời gian, địa điểm trên video/hình ảnh thì thường hỏi lại để người phản ánh vi phạm cung cấp thông tin đầy đủ hơn", Đại tá Nhật thông tin. Hiện, ứng dụng Timemark có sẵn trên iOS lẫn Android, miễn phí sử dụng với các tính năng quay phim, chụp hình cơ bản (bao gồm cả gắn thông tin thời gian, định vị,...).