Thích xe MPV gia đình, cân nhắc gì khi chọn Mitsubishi Xpander?

Khi lựa chọn Mitsubishi Xpander, người mua cần cân nhắc các lợi thế và hạn chế của dòng xe này. Trước tiên, phải thấy rằng ngoại hình Mitsubishi Xpander 2026 nổi bật với thiết kế Dynamic Shield hiện đại, tạo diện mạo khỏe khoắn và phù hợp cả với nhu cầu đi phố lẫn đường dài.

Xe có cấu hình 7 chỗ, chiều dài cơ sở 2.775 mm, mang đến không gian cabin rộng rãi và khả năng gập ghế linh hoạt để tăng diện tích để hành lý. Khoảng sáng gầm 225 mm giúp xe tự tin hơn khi đi đường gồ ghề, qua dốc hầm hoặc khu vực ngập nhẹ.

Xpander 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 PS và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước cho khả năng vận hành dễ làm quen. Bản AT và AT Premium dùng hộp số tự động 4 cấp, trong khi bản MT sử dụng số sàn 5 cấp để tối ưu chi phí đầu tư. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố khoảng 6,80–7,10 lít/100 km tùy phiên bản.

Khoang nội thất được bố trí thực dụng với nhiều vị trí để đồ và tiện nghi phục vụ gia đình. Bản AT Premium nổi bật với màn hình giải trí 10 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và mâm hợp kim 17 inch.

Về an toàn, xe có các trang bị như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi tùy phiên bản. Bản AT Premium được trang bị 6 túi khí, tăng khả năng bảo vệ hành khách. Xpander MT phù hợp với khách hàng ưu tiên giá mua ban đầu và chi phí vận hành, trong khi bản AT là lựa chọn cân bằng cho gia đình. Nếu muốn nhiều tiện nghi và trang bị an toàn hơn, AT Premium là phiên bản đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, mẫu xe MPV này cũng có những hạn chế khó tránh. Mitsubishi Xpander có thân vỏ tương đối mỏng, dễ móp khi va chạm, nhưng đổi lại giúp xe nhẹ, linh hoạt và dễ di chuyển.

Chất liệu nội thất chủ yếu là nhựa cứng; một số chi tiết có thể xuống cấp hoặc phát ra tiếng kêu khi sử dụng lâu trên đường xấu. Hệ thống giảm xóc từng ghi nhận phản ánh về khả năng chịu tải và hiện tượng rò rỉ dầu ở một số xe đời cũ.

Động cơ 1.5L có thể hơi đuối khi xe chở đủ 7 người và hành lý, đặc biệt trên đường trường hoặc đường đèo. Chi phí phụ tùng cũng có nhiều ý kiến trái chiều, bởi mức giá và thời gian thay thế phụ thuộc vào loại phụ tùng, nguồn gốc và lựa chọn chính hãng hay bên ngoài.

Mitsubishi Xpander hiện nay có giá niêm yết tham khảo từ 560 triệu đồng cho bản MT, 598 triệu đồng cho AT và 659 triệu đồng cho AT Premium. Về tổng thể, có thể thấy Xpander 2026 là mẫu MPV 7 chỗ đáng cân nhắc nhờ không gian rộng, gầm cao, vận hành dễ chịu và chi phí sử dụng hợp lý.