Mitsubishi Xforce ngập nước do mưa lũ, phí sửa chữa hết cả nửa tỷ đồng

Điển hình là trường hợp một chiếc Mitsubishi Xforce được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Theo hóa đơn, xe phải sửa gần 90 hạng mục với tổng chi phí hơn 499 triệu đồng, cộng thuế giá trị gia tăng, nâng tổng thiệt hại lên gần 540 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán của Xforce bản tiêu chuẩn sau ưu đãi chỉ dưới 600 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa của chiếc Mitsubishi Xforce. Ảnh: MXH

Tương tự, một chủ xe Ford Ranger tại Hà Nội cũng nhận báo giá sửa chữa gần 250 triệu đồng sau khi xe bị ngập nước. Đại lý liệt kê hơn 20 hạng mục như tháo toàn bộ ghế, vệ sinh nội thất, taplo, vệ sinh bộ điều khiển, thay dầu, nạp gas điều hòa, thay mô tơ điện… với tiền công khoảng 30 triệu đồng. Riêng danh mục phụ tùng thay thế gần 40 chi tiết, tổng chi phí gần 200 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác.

Chiếc Ford Ranger dính đầy bùn đất sau trận lũ ở Thái Nguyên. Ảnh: MXH

Theo một chủ một gara ô tô tại TP.HCM, chi phí trên chưa phải quá cao do các xe này chỉ bị ngập dạng tĩnh, tức là đỗ tại chỗ khi nước dâng, động cơ không hoạt động. Nếu xe bị thủy kích, chi phí có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.

Hiện tượng thủy kích xảy ra khi nước lọt vào xi-lanh, khiến piston không thể di chuyển, gây cong tay biên hoặc nứt vỡ lốc máy. Dù có thể đại tu động cơ, nhưng theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP.HCM, xe từng bị thủy kích thường không còn vận hành ổn định như trước. “Rủi ro phổ biến là hệ thống điện chập chờn do nước đọng, đèn báo lỗi sáng liên tục, cảm biến sai lệch, động cơ yếu hoặc rung giật vì các chi tiết không còn khớp hoàn hảo,” ông Dũng cho biết.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường lớn ở Huế. Ảnh: MXH

Ngoài động cơ, nội thất cũng là khu vực chịu thiệt hại nặng. Các lớp nệm, ghế da và vật liệu cách âm dễ bị ẩm mốc, gây mùi khó chịu. Dù đã vệ sinh và thay thế, nhiều xe vẫn gặp lỗi vặt như chập điện, bugi mau hỏng hoặc động cơ nóng bất thường do nước thấm sâu vào các khe kín, gây ăn mòn âm thầm theo thời gian.

Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, nếu chi phí sửa chữa vượt quá 500 triệu đồng thì gần như xe đã được thay mới phần lớn linh kiện. “Trong trường hợp này, xe vẫn có thể hoạt động an toàn nếu gara làm kỹ. Tuy nhiên, độ bền lâu dài khó nói chắc vì còn tùy vào tay nghề và mức độ ngập ban đầu.”

Với những xe bị thủy kích, chi phí sửa chữa thường rất lớn – gần bằng giá xe mới. Nếu có bảo hiểm bao gồm điều khoản thủy kích, phần lớn thiệt hại sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Ngược lại, nếu không có bảo hiểm, chủ xe nên cân nhắc kỹ giữa việc sửa chữa hay bán xe để tránh rủi ro phát sinh về sau.