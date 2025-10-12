Khuyến mãi Mitsubishi Xforce trong tháng 10/2025

Trong chương trình khuyến mãi đang được Mitsubishi Motor triển khai trong tháng 10/2025, Xforce hiện đang được nhà sản xuất hỗ trợ phí trước bạ 50% hoặc 100% tùy dòng xe, cụ thể:

Phiên bản Khuyến mãi Xforce Ultimate – 2 tông màu – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~ 35,5 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~20 triệu VNĐ) Xforce Ultimate – 1 tông màu – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~ 35 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~15 triệu VNĐ) Xforce Premium – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 68 triệu VNĐ) Xforce GLX – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 60 triệu VNĐ)

Như vậy, khi mua Mitsubishi Xforce trong tháng 10 này, khách hàng sẽ tiết kiệm được 35 - 68 triệu đồng tùy phiên bản. Chương trình khuyến mãi này đã được Mitsubishi duy trì từ tháng 8 tới nay, và điều này đã tác động tích cực tới doanh số mẫu SUV hạng B này.

Trong báo cáo mới nhất vừa được công bố, Mitsubishi Xforce đạt doanh số 1374 xe vào tháng 9/2025, nâng doanh số cộng dồn năm 2025 của mẫu xe này lên 8034 xe. Tuy chưa ấn tượng như năm 2024, nhưng Xforce hiện vẫn nằm trong danh sách các mẫu xe bán chạy hàng đầu trên thị trường hiện nay.

Có được kết quả này là nhờ những chiến lược khuyến mãi tích cực của Mitsubishi. Từ tháng 4/2025, hãng xe Nhật đã duy trì chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Xforce. Cho tới tháng 8/2025, hãng nâng mức hỗ trợ riêng cho hai phiên ban Premium và GLX lên tới 100% và hiện vẫn đang duy trì.

Nếu chương trình hưu đãi này được duy trì tới cuối năm, dự kiến sẽ có nhiều tác động tích cực tới doanh số của Xforce bởi lẽ cuối năm luôn là thời điểm khách hàng Việt.