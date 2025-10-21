5 bước đơn giản để đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia theo link sau: https://dichvucong.gov.vn/

Bước 2: Phía dưới trang chủ, chọn Phương tiện và người lái.

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin để người dân lựa chọn các thủ tục cần thiết. (Ảnh chụp màn hình)

Bước 3: Nhập từ khoá “Giấy phép lái xe” vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị 10 kết quả liên quan đến các thủ tục giấy phép lái xe mà người dân cần tìm.

Bước 4: Chọn mục “Đổi giấy phép lái xe” và hệ thống sẽ hiển thị trình tự thực hiện để người dân tham khảo. Sau đó, nhấp vào ô “Nộp trực tuyến”, người dân cần điền các thông tin cần thiết gồm: Cơ quan tiếp nhận, Địa điểm tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe và các thông tin về người lái, Phần dưới cùng có các mục thông tin sức khoẻ của người lái xe. Trong đó, các mục này đều bắt buộc người dân phải điền đẩy đủ các thông tin.

Người dân điền các thông tin cần thiết. (Ảnh chụp màn hình)

Bước 5: Sau khi đã kê khai đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ thông báo sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ. Người dân cần chú ý đến các thông báo để nộp lệ phí và sau đó sẽ nhập địa chỉ nhận thông qua đường bưu điện.