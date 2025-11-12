Những điểm sáng của Mitsubishi Xforce hấp dẫn người hâm mộ

Mitsubishi Xforce 2025 ra mắt với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Mẫu SUV này nổi bật nhờ khả năng vận hành linh hoạt trên mọi địa hình và cảm giác lái ấn tượng.

Động cơ xăng MIVEC 1.5L công suất 105 mã lực mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số CVT kết hợp động cơ giúp tăng tốc mượt mà, phản hồi nhanh, mang đến cảm giác phấn khích. Xforce trang bị nhiều chế độ lái: Normal (Thông thường), Wet (Trơn ướt), Gravel (Sỏi) và Mud (Bùn), linh hoạt thích ứng với đường khô, trơn trượt, sỏi đá hay bùn lầy.

Trong đó, chế độ Wet tối ưu cho đường ướt, giúp tăng độ bám và an toàn. Kết hợp với các chế độ lái là ưu thế về khung gầm cao 222 mm cùng hệ thống treo độc lập giữ xe ổn định trên địa hình gồ ghề. Hệ thống treo hấp thụ lực hiệu quả, giảm rung lắc, mang lại cảm giác êm ái cho hành khách.

Nội thất rộng rãi, chất liệu cao cấp, màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh sống động, không gian chứa đồ thông minh tăng tiện nghi cho các chuyến đi dài. Về an toàn, Xforce trang bị 6 túi khí, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ASC và nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và kiểm soát hành trình thích ứng nâng cao sự yên tâm.

So sánh với một số đối thủ có thể thấy, Mitsubishi Xforce mang lại khả năng xử lý linh hoạt, ổn định khi vào cua ở tốc độ cao, vượt trội so với Toyota Yaris Cross và Haval Jolion. Người dùng đánh giá cao cảm giác lái thú vị, an toàn và tiện nghi. Xe phản hồi nhanh nhạy, mang lại sự tự tin trong mọi tình huống. Khả năng vận hành ổn định trên đường trơn, nhiều bùn lầy hay gồ ghề giúp Xforce trở thành đối thủ mạnh trong phân khúc SUV hạng B.

Không những thế, so với một số đối thủ, thiết kế nội thất của Xforce tinh tế kết hợp các tiện ích hiện đại tạo trải nghiệm thoải mái và thú vị. Mẫu xe này đáp ứng tốt kỳ vọng về cảm giác lái, độ an toàn và sự tiện nghi. Mitsubishi Xforce khẳng định vị thế vượt trội trong phân khúc, là lựa chọn lý tưởng cho người ưa vận hành mạnh mẽ và công nghệ hiện đại.

Một ưu điểm không thể thiếu nữa chính là Mitsubishi Xforce 2025 có giá bán tại Việt Nam cạnh tranh và đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu và ngân sách. Dòng xe này với 4 phiên bản lựa chọn, có giá đề xuất dao động từ 599-705 triệu đồng.

Nhìn chung, Mitsubishi Xforce 2025 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ và nội thất rộng rãi, tiện nghi với nhiều tính năng giải trí cùng hệ thống an toàn tiên tiến, đồng thời có giá cả cạnh tranh trong phân khúc. Tuy nhiên, xe cũng có một số hạn chế như động cơ 1.5L 105 mã lực hơi khiêm tốn, chi phí phụ tùng và bảo trì cao hơn một số đối thủ, và một số trang bị cao cấp như cốp điện hay hỗ trợ lái ADAS chỉ có trên phiên bản Ultimate.