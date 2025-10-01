8 bí kíp giữ an toàn khi cầm lái trong thời tiết mưa bão, ngập lụt

Ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi với mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt lan rộng tại nhiều tỉnh thành phố đã gây ra sạt lở đất và thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Trong hoàn cảnh thời tiết nguy hiểm như vậy, nếu buộc phải lái xe ra đường thì tài xế càng cần nắm vững kỹ năng và mẹo ứng phó để bảo toàn an toàn cho bản thân và phương tiện.

Mưa bão gây ngập lụt diện rộng. Ảnh: Đình Ngọc

Dưới đây là 8 lưu ý quan trọng cần ghi nhớ khi lái ô tô trong điều kiện mưa bão, ngập lụt:

1. Đi chậm và giữ khoảng cách an toàn

Trong mưa to và đường trơn, tốc độ phải giảm nhiều so với bình thường. Giữ khoảng cách lớn hơn nhiều so với xe phía trước vì tầm nhìn kém và phản ứng chậm hơn khi có tình huống bất ngờ.

2. Tránh xe siêu trường, siêu trọng

Xe lớn sẽ tạo sóng nước, làm bạn “mù tạm thời” hoặc mất kiểm soát. Không nên vượt nếu bạn không xác định được rõ ràng phía trước.

Ảnh: Facebook

3. Bật đèn hợp lý, không dùng đèn pha khi đối diện

Dùng đèn cốt hoặc đèn sương mù để tăng khả năng nhìn đường và để người khác dễ nhận diện bạn. Trong mưa, đèn pha có thể gây chói mắt cho tài xế đối diện.

4. Nguồn di chuyển nên là giữa đường

Hai bên đường có thể trũng, ngập sâu hoặc có ổ “bẫy” nước. Lái gần giữa đường sẽ ít rủi ro hơn.

5. Xử lý khi qua vùng ngập

– Giữ vòng tua máy cao để tránh nước tràn vào ống xả.

– Xe số sàn: chọn số 1; xe số tự động: chuyển về chế độ thấp (D1).

– Không qua vùng nước ngập quá nửa bánh xe để tránh tràn nước vào khoang máy.

Ảnh: Facebook

6. Không lao nhanh qua vũng nước

Lái nhanh có thể tạo sóng lớn, đẩy nước vào hệ thống hút gió, gây chết máy hoặc hư hại hệ thống điện.

7. Xử lý tình huống xe chết máy khi ngập nước

Không cố khởi động lại — dễ gây cong tay biên, vỡ thành máy. Nếu mực nước cao hơn mép sàn, không mở cửa xe để tránh nước tràn vào nội thất và hệ thống điện tử.

8. Chuẩn bị sẵn cứu hộ, số liên hệ khẩn cấp

Trong điều kiện bão như hiện tại ở miền Bắc, việc cứu hộ có thể mất thời gian, hãy ghi nhớ số cứu hộ giao thông, cơ quan chức năng địa phương trước khi lăn bánh.

An toàn là ưu tiên hàng đầu, đừng liều lĩnh nếu điều kiện không cho phép. Chúc các bạn lái xe an toàn!