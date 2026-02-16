Yamaha Zuma 125 trình làng, thiết kế bụi bặm dành cho dân chơi cá tính

Thực tế, Zuma 125 không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới. Đây là phiên bản dành riêng cho Mỹ của Yamaha BWS 125 – mẫu xe đang được sản xuất và phân phối tại Đài Loan. Xe được định vị là một adventure scooter hướng đến người dùng yêu thích phong cách cá tính, kết hợp giữa sự nhỏ gọn linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và khả năng chinh phục các cung đường off-road nhẹ.

Ở phiên bản 2026, Yamaha vẫn duy trì triết lý thiết kế đặc trưng với phong cách thô ráp, góc cạnh và đề cao tính thực dụng. Tổng thể xe mang dáng dấp của một chiếc scooter địa hình thu nhỏ với cụm đèn pha tròn bất đối xứng, các mảng ốp thân xe cơ bắp, phuộc trước bọc cao su chống bụi và bộ lốp bán địa hình.

Dù sử dụng mâm 12 inch, Zuma 125 vẫn có khoảng sáng gầm và tỷ lệ thân xe được tối ưu để tạo cảm giác cao ráo, phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, không chỉ giới hạn trong môi trường đô thị.

Zuma 125 2026 được trang bị động cơ xy-lanh đơn 125cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Đây là khối động cơ đã từng xuất hiện trên Yamaha Cygnus Gryphus và Yamaha Lexi 125, nổi bật với khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao.

So với Honda ADV160, Zuma 125 không chiếm ưu thế về dung tích động cơ. Tuy nhiên, Yamaha không đặt mục tiêu cạnh tranh bằng thông số kỹ thuật mà tập trung vào cá tính thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Tại Mỹ, mẫu xe này được xem là đối thủ trực tiếp của Honda Ruckus, cạnh tranh bằng phong cách độc đáo và tính thực dụng thay vì sức mạnh thuần túy.

Zuma 125 2026 được trang bị phanh đĩa trước và sau, tích hợp hệ thống phanh kết hợp UBS/CBS đặc trưng của Yamaha nhằm tăng độ an toàn khi vận hành. Xe sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị rõ ràng các thông tin cần thiết, kèm theo cổng sạc USB phục vụ thiết bị di động.

Ngoài ra, xe còn có giảm xóc sau đôi, cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm, bình xăng dung tích 6 lít và trọng lượng khoảng 127 kg, giúp duy trì sự cân bằng giữa độ đầm chắc và khả năng kiểm soát linh hoạt.

Tại thị trường Mỹ, Zuma 125 2026 được niêm yết ở mức 3.799 USD (tương đương khoảng 98,6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).