5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 12/2025

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 12/2025 ghi nhận bức tranh khởi sắc với lượng xe tiêu thụ toàn ngành tăng mạnh, trong đó các thành viên VAMA đạt hơn 47.000 xe, cao hơn 19,6% so với tháng trước. Hyundai Thành Công cũng có tháng kinh doanh tích cực với 6.704 xe được giao đến tay khách hàng, tương đương mức tăng 22,7%. Riêng phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng khi bán ra 27.649 xe, tăng 19,2%.

Ở bảng xếp hạng 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất ghi nhận sự áp đảo của các thương hiệu nội địa, trong đó VinFast chiếm tới ba vị trí dẫn đầu. Ngôi vương toàn thị trường là VinFast VF 5 với doanh số 5.435 xe, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Xếp ngay sau là VinFast VF 3 đạt 3.925 xe, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng xe điện cỡ nhỏ giá mềm. Ở vị trí thứ ba, VinFast VF 6 tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng ổn định với 3.541 xe bán ra.

Đại diện duy nhất của Nhật Bản trong top đầu là Mitsubishi Xforce đứng thứ tư với 3.163 xe, nhờ lợi thế về thiết kế trẻ trung và trang bị phù hợp đô thị. Khép lại top 5 là Mazda CX-5 với 2.596 xe, vẫn duy trì phong độ tốt dù đã có mặt trên thị trường nhiều năm và chịu sức ép lớn từ làn sóng xe điện.

Dưới đây là top 5 xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025