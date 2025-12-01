Mitsubishi công bố giá bán dòng xe Destinator tại Việt Nam

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vừa giới thiệu Mitsubishi Destinator, mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, mở ra phân khúc độc đáo và chiến lược trên thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn mùa mua sắm cuối năm 2025. Theo nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, Mitsubishi Destinator không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành mạnh mẽ của SUV, mà còn mang đến sự rộng rãi, tiện nghi đặc trưng của một MPV, lý tưởng cho những gia đình hiện đại. Destinator được phát triển dựa trên triết lý “Gravitas & Dynamism”, kết hợp giữa uy lực bề thế và phong cách năng động.

Phần đầu xe nổi bật với ngôn ngữ Dynamic Shield, lưới tản nhiệt đa tầng họa tiết tổ ong đặt dưới lớp acrylic trong suốt, liền mạch với cản trước, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại. Cụm đèn LED hình chữ T đặc trưng vừa mang tính nhận diện vừa tăng thêm vẻ tinh tế cho tổng thể.

Xe sở hữu khoảng sáng gầm 214 mm, mâm 18 inch cùng góc tới – góc thoát tối ưu giúp Destinator đễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề. Các đường dập nổi cơ bắp, mạnh mẽ, kết hợp cột C chạm khắc hình bậc thang phong cách thể thao. Phần đuôi xe được thiết kế theo triết lý Hexaguard Horizon, với cụm đèn hậu LED hình chữ T mở rộng chiều ngang, vững chãi.

Destinator sở hữu khoang nội thất rộng rãi cho 7 hành khách, trần xe thoáng, khoảng để chân rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho hành khách. Bảng điều khiển trung tâm bọc vật liệu mềm cao cấp, trải dài liền mạch đến cửa, kết hợp màn hình giải trí 12.3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cùng màn hình kỹ thuật số 8 inch hiển thị thông tin lái xe trực quan.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng với công nghệ nanoe™ X, chế độ Max Cool và Dry mode tối ưu khả năng làm mát trong điều kiện nóng ẩm. Cửa gió riêng cho hàng ghế 2 và 3 đảm bảo tiện nghi đồng đều. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa, 4 chế độ tinh chỉnh mang đến trải nghiệm sống động. Khoang cabin còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh, cổng sạc USB Type A & C cho từng hàng ghế, các ngăn chứa đồ tiện lợi, đáp ứng tối đa nhu cầu của gia đình.

Mitsubishi Destinator được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp MIVEC, cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Đi kèm hộp số CVT và bộ làm mát khí nạp bằng dung dịch và hệ thống kim phun kép, mang đến hiệu suất vận hành tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

Mitsubishi Destinator hỗ trợ 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu SUV này, giúp xử lý linh hoạt trên mọi địa hình. Hệ thống treo MacPherson trước – thanh xoắn sau được tinh chỉnh để tối ưu sự ổn định và thoải mái.

Destinator trang bị hệ thống Diamond Sense với cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí. Khung xe RISE giúp hấp thụ xung lực hiệu quả, bảo vệ hành khách tối đa. Phiên bản Ultimate còn sở hữu hệ thống kết nối thông minh Mitsubishi Connect với các tính năng điều khiển từ xa, thông báo tình trạng xe và hỗ trợ khẩn cấp SOS.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng Mitsubishi Destinator và giá khuyến mãi trong tháng 12/2025: