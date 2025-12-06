Mitsubishi An Dân Hà Nội tổ chức lễ ra mắt mẫu xe Destinator - khởi sự vạn điểm đến

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo khách hàng, đối tác và giới truyền thông. Tại sự kiện, Mitsubishi Destinator được giới thiệu với nhiều công nghệ và tính năng nổi bật, hướng đến xu hướng di chuyển an toàn – thông minh – tiết kiệm.

Ông Yanagawa Tomoki, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam và bà Tạ Thị Tú Trinh, Chủ tịch An Dân Group, thực hiện nghi thức ra mắt mẫu xe mới

Mitsubishi Destinator được giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ đích thực, được định vị ở phân khúc thị trường hoàn toàn mới và độc đáo dành cho thị trường Việt Nam. Là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh vận hành vượt trội, đặc trưng của SUV và sự rộng rãi, tiện nghi tối ưu của MPV, Mitsubishi Destinator được phát triển từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu về điều kiện đường sá, thói quen sử dụng và thị hiếu tiêu dùng tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Những khách hàng đặt cọc thành công dòng xe mới Mitsubishi Destinator

Thiết kế của Destinator kế thừa ngôn ngữ Dynamic Shield như trên Xforce, nhưng được trau chuốt tỉ mỉ hơn với lưới tản nhiệt tổ ong đặt dưới lớp acrylic trong suốt. Xe trang bị khoang nội thất rộng rãi, vật liệu cao cấp, tích hợp màn hình giải trí thông minh hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Động cơ tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hiệu suất nhưng thân thiện với môi trường. Hệ thống an toàn tiên tiến Mitsubishi e-Assist, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn. Khung xe RISE độc quyền của Mitsubishi, tăng cường độ cứng và khả năng bảo vệ người dùng.

Ông Yanagawa Tomoki, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, trao chìa khóa tượng trưng cho khách hàng đặt cọc xe mới

Sự xuất hiện của Destinator cho thấy nỗ lực của Mitsubishi trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm lái của khách hàng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yanagawa Tomoki, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam nhấn mạnh: "Destinator không chỉ là một mẫu xe mới, mà là minh chứng cho cam kết của Mitsubishi trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng toàn cầu, phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt và tính thực dụng sẽ giúp Destinator trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các gia đình và khách hàng Việt."

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến hệ thống đại lý trên toàn quốc, trong đó có Mitsubishi An Dân Hà Nội, vì đã luôn đồng hành cùng thương hiệu trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam.

Đông đảo khách hàng tham gia trải nghiệm dòng xe mới tại Mitsubishi An Dân Hà Nội