Mẫu xe điện VinFast VF8 có những công nghệ gì đặc biệt?

VinFast bắt đầu triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm xe VF 8 thế hệ mới thông qua website hoặc hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi tới 51 triệu đồng/xe và chỉ áp dụng trong 8 ngày vàng mở cọc sớm.

VF 8 thế hệ mới áp dụng triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), mang đến diện mạo năng động và thể thao, đồng thời tối ưu hóa tính khí động học. Xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng. Xe được trang bị bộ 19 inch và khoảng sáng gầm 170mm giúp di chuyển linh hoạt.

Với kích thước tổng thể rộng rãi và chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, không gian nội thất 5 chỗ ngồi được thiết kế tạo sự thoải mái và công thái học cho tất cả hành khách. Và sau đây là những công nghệ mới được trang bị trên xe.

Hệ thống quản lý nhiệt ITM

ITM là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp do VinFast tự nghiên cứu và phát triển, được ví như “trái tim và bộ não quản lý nhiệt” của VF 8 thế hệ mới. Hệ thống điều phối nhiệt độ khoang lái, pin và động cơ, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, tăng độ bền và tiết kiệm năng lượng.

Với kiến trúc mô-đun linh hoạt, ITM có thể tùy biến theo từng thị trường. Tại Việt Nam, hệ thống tối ưu khả năng làm mát trong điều kiện nóng ẩm; trong khi ở các thị trường lạnh, ITM hỗ trợ sưởi hiệu quả nhờ tận dụng nhiệt dư hoặc tích hợp bơm nhiệt Heat Pump.

Thiết kế mới giúp giảm rung ồn, cải thiện khí động học, tối ưu không gian khoang máy và nâng cao độ ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Hệ thống treo thích ứng FSD và giảm khối lượng xe.

Hệ thống treo mới trên VF 8 được VinFast phát triển trong khoảng 12 tháng, trải qua nhiều giai đoạn mô phỏng, thử nghiệm và tinh chỉnh thực tế. Không chỉ được kiểm chứng trên các cung đường tại Việt Nam, hệ thống còn được thử nghiệm ở môi trường băng tuyết và đường trơn trượt.

Nhờ đó, VF 8 mang đến cảm giác lái ổn định, chắc chắn và êm ái hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Giảm khối lượng là một trong những mục tiêu kỹ thuật trọng tâm của VF 8 thế hệ mới. VinFast đã tối ưu toàn diện từ thân xe, khung gầm đến hệ thống pin, đồng thời vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Kết quả, mô-đun thân xe giảm 25% trọng lượng, khung gầm giảm 28% và pin giảm 22%, giúp tổng khối lượng xe giảm khoảng 600 kg. Điều này góp phần cải thiện khả năng vận hành, tối ưu hiệu suất năng lượng và tăng quãng đường di chuyển.

Hiệu suất pin và hệ truyền động

VF 8 thế hệ mới được nâng cấp đồng bộ từ động cơ, pin đến kiến trúc điện – điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Nổi bật là cụm động cơ 6-in-1 do VinFast phát triển, tích hợp nhiều thành phần quan trọng vào một hệ thống duy nhất, giúp giảm trọng lượng, tiết kiệm không gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhiệt.

Động cơ cũng được cải tiến với công nghệ dây quấn hairpin thế hệ mới và cảm biến có độ chính xác cao hơn. Hệ thống pin sử dụng công nghệ mới với khả năng tản nhiệt tốt hơn, tăng độ an toàn và độ ổn định nhờ hóa học pin LFP. Bên cạnh đó, kiến trúc điện – điện tử và các hệ thống điều khiển cũng được tối ưu để giảm tiêu hao năng lượng.

Nhờ hàng loạt cải tiến đồng bộ, VF 8 thế hệ mới đạt hiệu suất vận hành cao hơn, tiết kiệm năng lượng hơn nhưng vẫn duy trì quãng đường di chuyển đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.